Le congratulazioni del consigliere comunale con delega allo sport, Massimiliano Montesi

Il Consigliere con delega allo sport Massimiliano Montesi – si legge in un post sulla pagina Facebook del Comune – a nome dell’Amministrazione comunale si congratula con Luca Ministrini a seguito della sua recente nomina a consigliere nel Comitato Regionale Umbro della Federciclismo.

Un nuovo e prestigioso incarico che – dopo aver visto lo scorso anno Ministrini referente della Federciclismo regionale per il cicloturismo – segna un percorso di continuità nell’attività di sviluppo e di valorizzazione dello straordinario patrimonio del nostro territorio in chiave di turismo slow.

Un riconoscimento – conclude il post – che premia anche il lungo e intenso lavoro delLa SpoletoNorcia in MTB nell’opera di promozione di uno degli asset più importanti a livello regionale sia per lo sport sia per il turismo.