Luca Filipponi e Valerio Giuffrè hanno creato a Spoleto un centro studi di Arte e Filosofia

“Questo progetto ci entusiasma molto e stiamo cercando una sede adeguata che sarebbe un riferimento internazionale per l’arte e la filosofia contemporanea”

Arte e Filosofia sembrano essere due attività inscindibili, tanto che Filipponi Luca, Presidente del Menotti art festival Spoleto e Valerio Giuffrè, medico, artista e filosofo romano hanno portato avanti un progetto per la costituzione nella città del festival un centro studi di Arte e Filosofia Contemporanea ( sede in via di acquisizione) o in alternativa lo stesso progetto potrebbe essere portato nella città di Terni.

Di recente il filosofo romano, fondatore dell’antirazionalismo contemporaneo ( corrente filosofica internazionale) è stato nella città di Spoleto per definire alcuni aspetti del progetto con il prof Luca Filipponi ed il suo staff accompagnato dal filosofo e collega Rosario Di Murro. In questa occasione alla presenza di Paola Biadetti direttore artistico dello Spoleto meeting Art, Tania Di Giorgio, direttore musicale del Menotti Art Festival Spoleto, i filosofi romani hanno molto apprezzato la città di Spoleto ed hanno voluto donare una ventina di libri alla biblioteca comunale G.Carducci.

Anche Angelo Sagnelli direttore artistico del Menotti Art Festival letteratura ha espresso soddisfazione per quanto progettato ed ha dato disponibilità per presentare libri ed idee al Caffè Greco di Roma insieme alla sua candidatura al Nobel della letteratura in qualità di poeta e fautore della campagna di salvataggio del Caffè Greco stesso.

Filipponi Luca e Valerio Giuffrè si sono così espressi : “Questo progetto ci entusiasma molto e stiamo cercando una sede adeguata che sarebbe un riferimento internazionale per l’arte e la filosofia contemporanea“.