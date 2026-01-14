Lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”: i biglietti vincenti

Domenica 11 gennaio, alle ore 16,00, presso il Convento delle Suore Angeline “ Laudato Sii “, a Santa Maria degli Angeli, Assisi, alla presenza della Presidente dell’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS Lauretta Covarelli e i due delegati del Comune di Assisi, si è svolta l’ estrazione della lotteria a premi “ Porta un sorriso ai bambini di Gerico “ da parte dei bambini Francesco e Chiara Alunno. Il monte premi è così suddiviso e abbinanto ai seguenti biglietti estratti.
1 – Pellegrinaggio a Medugorje per due persone – Biglietto N° 1193
2 – Televisore Majestic Smart TV 43vFull HD – Biglietto N° 182
3 – Smartphone Realme C 71 – Biglietto N° 814
4 – Quadro d’ autore di Evelina Mariangeli – La luce -Biglietto N° 1114
5 – Quadro d’ autore di evelina Mariangeli
La nave nel vento – Biglietto N° 1035
6 – Sciarpa di cashemere – La bottega della maglieria-Biglietto N° 881
7 – Lattina di olio Evo – Frantoio Pucci – Biglietto N° 1023
8 – Cesto prodotti tipici umbri – Biglietto N° 1076
9 – Copritavolo lavorato a mano – Biglietto N° 545
10 – Completo Guzzini ( Bicchieri e vassoio ) – Biglietto N° 204
11 – Zaino Hogwarts – Biglietto N° 109
12 – Orologio Scraak – Biglietto N° 779
13 – Buono cena per due persone
Ristorante La dolce vita -Biglietto N° 138
14 – Asciugacapelli a tre velocità – Biglietto N° 584
15 – Cartone di vino sei bottiglie
Cantina del Trasimeno – Duca della Corgna – Biglietto N° 858
16 – Bracciale di Giada – Biglietto N° 1016
17 – Portachiavi in argento A-Ardè – Biglietto N°446
18 – Candeliere in vetro artistico – Biglietto N° 611
19 – Coppia di asciugamani – Vavalli Home – BigliettioN° 013
20 – Pashmina – Biglietto N° 014
I biglietti sono stati collocati in Umbria e in altre regioni d’ Italia.
Il ricavato dalla lotteria andrà ai bambini di Gerico della scuola Terra Santa School.
L’ Associazione comunica che i premi vanno ritirati entro tre mesi dall’estrazione.
PER INFORMAZIONI
Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS
Tel. 393.9024705 – 393.9715743 – Email: associazione@santosepolcrofolignoets.it – Sito: www.santosepolcrofolignoets.it
