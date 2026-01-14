Lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”: i biglietti vincenti

  Gennaio 14, 2026
  Foligno
    • Domenica 11 gennaio, alle ore 16,00, presso il Convento delle Suore Angeline “ Laudato Sii “, a Santa Maria degli Angeli, Assisi, alla presenza della Presidente dell’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS Lauretta Covarelli e i due delegati del Comune di Assisi, si è svolta l’ estrazione della lotteria a premi “ Porta un sorriso ai bambini di Gerico “ da parte dei bambini Francesco e Chiara Alunno. Il monte premi è così suddiviso e abbinanto ai seguenti biglietti estratti.

     

    1 – Pellegrinaggio a Medugorje per due persone            – Biglietto N° 1193

    2 – Televisore Majestic Smart TV 43vFull HD                    – Biglietto N° 182

    3 –  Smartphone Realme C 71                                                  – Biglietto N° 814

    4 –  Quadro d’ autore di Evelina Mariangeli – La luce     -Biglietto N° 1114

    5 – Quadro d’ autore di evelina Mariangeli

                                                                         La nave nel vento     – Biglietto N° 1035

    6 – Sciarpa di cashemere  – La bottega della maglieria-Biglietto N° 881

    7 – Lattina di olio Evo – Frantoio Pucci                                 – Biglietto N° 1023

    8 – Cesto prodotti tipici umbri                                                 – Biglietto N° 1076

    9 – Copritavolo lavorato a mano                                             – Biglietto N° 545

    10 – Completo Guzzini ( Bicchieri e vassoio )                   – Biglietto N° 204

    11 – Zaino Hogwarts                                                                     – Biglietto N° 109

    12 – Orologio Scraak                                                                     – Biglietto N° 779

    13 – Buono cena per due persone                                                                              

                                                      Ristorante La dolce vita             -Biglietto N° 138

    14 – Asciugacapelli a tre velocità                                            – Biglietto N° 584

    15 – Cartone di vino sei bottiglie

                       Cantina del Trasimeno – Duca della Corgna   – Biglietto N° 858

    16 – Bracciale di Giada                                                                 – Biglietto N° 1016

    17 – Portachiavi in argento A-Ardè                                          – Biglietto N°446

    18 – Candeliere in vetro artistico                                             – Biglietto N° 611

    19 – Coppia di asciugamani – Vavalli Home                       – BigliettioN° 013

    20 – Pashmina                                                                                  – Biglietto N° 014

    I biglietti sono stati collocati in Umbria e in altre regioni d’ Italia.

    Il ricavato dalla lotteria andrà ai bambini di Gerico della scuola Terra Santa School.

    L’ Associazione comunica che i premi vanno ritirati entro tre mesi dall’estrazione.

    PER INFORMAZIONI

    Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS

     

    Tel. 393.9024705 –  393.9715743 – Email: associazione@santosepolcrofolignoets.it – Sito: www.santosepolcrofolignoets.it

