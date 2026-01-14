Lotteria “Porta un sorriso ai bambini di Gerico”: i biglietti vincenti

Domenica 11 gennaio, alle ore 16,00, presso il Convento delle Suore Angeline “ Laudato Sii “, a Santa Maria degli Angeli, Assisi, alla presenza della Presidente dell’ Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS Lauretta Covarelli e i due delegati del Comune di Assisi, si è svolta l’ estrazione della lotteria a premi “ Porta un sorriso ai bambini di Gerico “ da parte dei bambini Francesco e Chiara Alunno. Il monte premi è così suddiviso e abbinanto ai seguenti biglietti estratti.

1 – Pellegrinaggio a Medugorje per due persone – Biglietto N° 1193

2 – Televisore Majestic Smart TV 43vFull HD – Biglietto N° 182

3 – Smartphone Realme C 71 – Biglietto N° 814

4 – Quadro d’ autore di Evelina Mariangeli – La luce -Biglietto N° 1114

5 – Quadro d’ autore di evelina Mariangeli

La nave nel vento – Biglietto N° 1035

6 – Sciarpa di cashemere – La bottega della maglieria-Biglietto N° 881

7 – Lattina di olio Evo – Frantoio Pucci – Biglietto N° 1023

8 – Cesto prodotti tipici umbri – Biglietto N° 1076

9 – Copritavolo lavorato a mano – Biglietto N° 545

10 – Completo Guzzini ( Bicchieri e vassoio ) – Biglietto N° 204

11 – Zaino Hogwarts – Biglietto N° 109

12 – Orologio Scraak – Biglietto N° 779

13 – Buono cena per due persone

Ristorante La dolce vita -Biglietto N° 138

14 – Asciugacapelli a tre velocità – Biglietto N° 584

15 – Cartone di vino sei bottiglie

Cantina del Trasimeno – Duca della Corgna – Biglietto N° 858

16 – Bracciale di Giada – Biglietto N° 1016

17 – Portachiavi in argento A-Ardè – Biglietto N°446

18 – Candeliere in vetro artistico – Biglietto N° 611

19 – Coppia di asciugamani – Vavalli Home – BigliettioN° 013

20 – Pashmina – Biglietto N° 014

I biglietti sono stati collocati in Umbria e in altre regioni d’ Italia.

Il ricavato dalla lotteria andrà ai bambini di Gerico della scuola Terra Santa School.

L’ Associazione comunica che i premi vanno ritirati entro tre mesi dall’estrazione.

PER INFORMAZIONI

Associazione Santo Sepolcro Foligno ETS

Tel. 393.9024705 – 393.9715743 – Email: associazione@santosepolcrofolignoets.it – Sito: www.santosepolcrofolignoets.it