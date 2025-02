Lotta all’abbandono e al randagismo, l’approccio multidisciplinare del Comune di Spoleto

Nelle ultime settimane la Polizia Locale ha avviato sul territorio comunale controlli per verificare l’avvenuta microchippatura dei cani di proprietà. Le zone prese a campione sono quelle in cui risultano più numerose le segnalazioni di cani vaganti: Montemartano, Terzo San Severo, San Brizio, Terraia, San Martino in Trignano, Scatarci, San Filippo, Uncinano, Baiano, Meggiano, Madonna di lugo, San Sabino, Francocci, Monteluco​, Pompagnano, Santa Croce, Forca di Cerro, Bazzano, Torrecola, Ancaiano, Le Cese, Patrico, Santo Chiodo e Morro. Già dai primi interventi, è emerso che alcuni cani erano sprovvisti di microchip.

Il programma di controlli, che proseguiranno fino a Pasqua, si auspica consenta una sensibile diminuzione delle segnalazioni e delle catture oltre a una maggiore consapevolezza e responsabilità nel rispetto delle norme vigenti contro il randagismo e l’abbandono.

Dai dati raccolti nel territorio spoletino, si evidenzia un numero elevato di cani randagi catturati: 40 nel 2022, 41 nel 2023 e 25 nel 2024. Le segnalazioni, tuttavia, di cani vaganti sono più numerose rispetto alle catture effettive.

In questo contesto, il Comune di Spoleto ha avviato da settembre 2024, la campagna “Io Amo” di sensibilizzazione contro il randagismo e l’abbandono con cui sono state effettuate attività di comunicazione, formazione e informazione a valenza sociale sulla corretta gestione dei cani di proprietà e sull’obbligatorietà della microchippatura.

Sono state inoltre promosse iniziative per sensibilizzare i cittadini ed in particolare bambini e bambine e adolescenti appartenenti ad associazioni sportive, al tema della tutela dei cani e dell’adozione.

Con la campagna, rilanciata questa settimana in occasione di San Valentino, sono state messe in atto cinque azioni mirate:

1. Passeggiata di Natale con Buddy sul percorso della ex ferrovia Spoleto-Norcia fino al canile comunale Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini “La Casa di Buddy”;

2. Festa di Natale a Casa di Buddy a Collemarozzo;

3. Cinema di Natale per Buddy, con proiezioni del lungometraggio “Darling Companion”;

4. Interviste agli atleti della città;

5. Controllo microchip nel territorio comunale, in collaborazione con la Polizia Locale.

“Il randagismo rappresenta un problema complesso che coinvolge il benessere animale, la salute pubblica e l’equilibrio ecologico – ha dichiarato l’Assessora Agnese Protasi – È una responsabilità collettiva che richiede impegno e dedizione. Attraverso l’educazione e la collaborazione tra enti pubblici, organizzazioni e tutta la comunità., possiamo costruire una società più consapevole e rispettosa verso gli animali”.