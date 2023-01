“L’ospedale viene prima delle idee di parte”

La nota stampa di Sergio Grifoni

Giovedì prossimo arriverà in città la presidente Tesei. Parleremo di sanità e del futuro del nostro ospedale. Non possiamo e non dobbiamo sprecare questa occasione che, certamente non sarà l’ultima, ma è quella più importante affinchè ce ne possano essere altre. La più importante perché potremmo gettare le basi per un futuro confronto costruttivo, facendo focus sulla assoluta priorità che ci riguarda in questo momento come comunità, ovvero la dignitosa messa in sicurezza del San Matteo e dei servizi sanitari del territorio. Parlare il dodici gennaio di tutto e di più, ovvero di tutte le problematiche della sanità regionale, del Piano Sanitario Regionale, della importanza della salute pubblica rispetto alla privata e così via, si rischia di far perdere di vista il principale obiettivo che abbiamo, ovvero ottenere le giuste garanzie sulla salvezza e consolidamento del nostro ospedale. E le due cose non sono tra loro collegate, come qualcuno vorrebbe far credere.

Per carità, questi sono tutti argomenti certamente importanti, ma riguardano tutta la Regione e non solo Spoleto, e poi non ci mancherà modo e tempo per trattarli. Concentriamoci adesso solo su quello che interessa a noi da vicino e che nessun altro da fuori potrebbe avere interesse a difendere. Ecco perché ho evidenziato in tutte le salse, e torno a ribadirla, la necessità di lasciare da parte posizioni ideologiche, bandiere e bandierine con la scritta “l’ho detto prima io”, prese di posizione partitiche e movimentiste, per lasciare spazio solo a rivendicazioni oggettive e, soprattutto, unitarie. Come Consiglio Comunale nel 2021 avanzammo una richiesta unanime su come volevamo la sanità nel nostro territorio. Ci riuscimmo perché ognuno, ideologicamente, fece un passo indietro. La Regione ci ha presentato una proposta attraverso il progetto del Terzo Polo Sanitario. Può piacere o non piacere ma, almeno, dopo 15 anni, finalmente qualcosa di scritto c’è! Dal confronto di questi due documenti, dovrebbero scaturire eventuali richieste di integrazione, miglioramento o modifica, con spirito neutro ed unitario, senza cioè fronzoli e deviazioni di carattere politico che, per forza di cose, dividono e non uniscono. Non è qualunquismo o mortificazione ideologia, ma la dimostrazione che l’ospedale viene prima delle idee di parte. Uno sforzo che tutti dobbiamo fare, a partire dalla riunione della Commissione di lunedì prossimo. Un’unica forza d’insieme vale più di tante forze messe insieme. A meno che per qualcuno il consenso sia più importante del risultato. Ma allora significherebbe che è già iniziata la campagna elettorale: ma questo nel futuro dell’ospedale di Spoleto potrebbe non esserci scritto.