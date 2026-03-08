L’oroscopo del Mascherone: dal 9 al 15 marzo

  • Redazione
  • Marzo 9, 2026
  • L'oroscopo del Mascherone
  • Letto 25

    • ♈ Ariete

    Settimana energica come una passeggiata sul Ponte delle Torri: parti deciso ma attento a non correre troppo. In amore qualcuno ti osserva come turista davanti al panorama. Premiati con un piatto di Strangozzi al tartufo.

    ♉ Toro

    Hai voglia di cose belle e solide, proprio come il Duomo di Spoleto. In settimana arriverà una piccola soddisfazione lavorativa. Domenica ideale per un bicchiere di Sagrantino di Montefalco e calma totale.

    ♊ Gemelli

    Sei curioso come un visitatore al Museo Archeologico Nazionale di Spoleto. Mille idee, mille messaggi. Attenzione però a non promettere troppo. In amore: flirt leggero, come un aperitivo in piazza.

    ♋ Cancro

    Settimana nostalgica: potresti sentirti romantico come davanti agli affreschi di Filippo Lippi nel Duomo di Spoleto. Ottimo momento per rivedere amici o parenti. Consolazione culinaria: crescionda

    ♌ Leone

    Vuoi stare al centro della scena come al Festival dei Due Mondi. Energia alta e voglia di applausi. Se lavori in gruppo, guida gli altri ma senza fare il regista assoluto.

    ♍ Vergine

    Precisa e organizzata come la salita alla Rocca Albornoziana. Qualcuno apprezza la tua affidabilità. In amore potresti ricevere un messaggio inatteso. Consiglio: rallenta un po’.

    ♎ Bilancia

    Hai bisogno di bellezza e armonia: fai il pieno guardando gli affreschi di Pinturicchio al Duomo di Spoleto. Settimana buona per chiarire un piccolo malinteso.

    ♏ Scorpione

    Misterioso come i vicoli del centro storico di Spoleto. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. In amore: passione improvvisa, magari davanti a un piatto di Cinghiale in umido.

    ♐ Sagittario

    Hai voglia di movimento: gita ideale verso Monteluco per respirare un po’ di libertà. Le idee arrivano camminando. Attenzione solo alle spese impulsive.

    ♑ Capricorno

    Determinato come una torre della Rocca Albornoziana. Sul lavoro qualcosa si muove lentamente ma nella direzione giusta. Festeggia con un dolce tipico: Attorta.

    ♒ Acquario

    Settimana creativa: ti sentirai un po’ artista del Festival dei Due Mondi. Idee originali e incontri interessanti. Qualcuno apprezza il tuo modo di pensare fuori dagli schemi.

    ♓ Pesci

    Sognatore come il panorama visto dal Ponte delle Torri al tramonto. Emozioni forti e intuizioni giuste. Coccolati con qualcosa di buono: magari un assaggio di Tartufo nero umbro.

    Share

    Articolo precedente

    L’Obiettivo: la scalinata di Piazza Pianciani

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....