L’oroscopo del Mascherone: dal 9 al 15 marzo

♈ Ariete

Settimana energica come una passeggiata sul Ponte delle Torri: parti deciso ma attento a non correre troppo. In amore qualcuno ti osserva come turista davanti al panorama. Premiati con un piatto di Strangozzi al tartufo.

♉ Toro

Hai voglia di cose belle e solide, proprio come il Duomo di Spoleto. In settimana arriverà una piccola soddisfazione lavorativa. Domenica ideale per un bicchiere di Sagrantino di Montefalco e calma totale.

♊ Gemelli

Sei curioso come un visitatore al Museo Archeologico Nazionale di Spoleto. Mille idee, mille messaggi. Attenzione però a non promettere troppo. In amore: flirt leggero, come un aperitivo in piazza.

♋ Cancro

Settimana nostalgica: potresti sentirti romantico come davanti agli affreschi di Filippo Lippi nel Duomo di Spoleto. Ottimo momento per rivedere amici o parenti. Consolazione culinaria: crescionda

♌ Leone

Vuoi stare al centro della scena come al Festival dei Due Mondi. Energia alta e voglia di applausi. Se lavori in gruppo, guida gli altri ma senza fare il regista assoluto.

♍ Vergine

Precisa e organizzata come la salita alla Rocca Albornoziana. Qualcuno apprezza la tua affidabilità. In amore potresti ricevere un messaggio inatteso. Consiglio: rallenta un po’.

♎ Bilancia

Hai bisogno di bellezza e armonia: fai il pieno guardando gli affreschi di Pinturicchio al Duomo di Spoleto. Settimana buona per chiarire un piccolo malinteso.

♏ Scorpione

Misterioso come i vicoli del centro storico di Spoleto. Potresti scoprire qualcosa che non ti aspettavi. In amore: passione improvvisa, magari davanti a un piatto di Cinghiale in umido.

♐ Sagittario

Hai voglia di movimento: gita ideale verso Monteluco per respirare un po’ di libertà. Le idee arrivano camminando. Attenzione solo alle spese impulsive.

♑ Capricorno

Determinato come una torre della Rocca Albornoziana. Sul lavoro qualcosa si muove lentamente ma nella direzione giusta. Festeggia con un dolce tipico: Attorta.

♒ Acquario

Settimana creativa: ti sentirai un po’ artista del Festival dei Due Mondi. Idee originali e incontri interessanti. Qualcuno apprezza il tuo modo di pensare fuori dagli schemi.

♓ Pesci

Sognatore come il panorama visto dal Ponte delle Torri al tramonto. Emozioni forti e intuizioni giuste. Coccolati con qualcosa di buono: magari un assaggio di Tartufo nero umbro.