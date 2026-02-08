Come ogni lunedì, non aspettatevi pianeti austeri o previsioni catastrofiche: qui le stelle si guardano con l’occhio furbo di chi passa sotto l’Arco di Druso commenta la settimana al bar e conosce Spoletini e spoletane segno per segno.



Amore, lavoro, fortuna e umore quotidiano vengono interpretati in chiave ironica, leggera e rigorosamente locale, perché anche l’oroscopo, a Spoleto, ha il suo carattere.



Ogni lunedì il Mascherone vi dice cosa vi aspetta… tra una stella storta, un caffè di troppo e qualche consiglio da prendere “come viene”.



Che ci crediate o no, una risata è garantita.



Appuntamento fisso del lunedì su Due Mondi News:

Ariete

Settimana nervosetta: prima di sbottare in via del Duomo, mangiati un piatto de strangozzi alla spoletina. Domenica al Carnevale potresti litigare pure con Arlecchino. Respira.

Toro

Hai fame. Sempre. Le stelle consigliano attorta e crescionda come rimedi spirituali. Ottimo momento per passeggiare a San Giacomo e far finta de riflette sulla vita.

Gemelli

Parli troppo, manco fossi al bar de Piazza Garibaldi. Attento a non promettere cose che poi sparisci pe’ fa’ la corsa dei vaporetti… senza allenamento.

Cancro

Sei nostalgico come un vecchio vinile al Teatro Caio Melisso. Consolati con strangozzi ai sanguinosi e un bicchiere de trebbiano spoletino: piangi, ma con dignità.

Leone

Ti senti il re de Spoleto, ma occhio: pure in Corso Mazzini qualcuno può rubatte la scena. Prova a cantà al Lirico Sperimentale… oppure resta a ruggì sotto casa.

Vergine

Precisa pure troppo: stai a contà i coriandoli per il Carnevale in Piazza Duomo. Molla ‘sta fissazione e fatti un giro a Monteluco, ché l’aria bona te rimette al mondo.

Bilancia

Indecisa pure su che vino ordinà. Le stelle dicono: Trebbiano spoletino, senza fa’ tante storie. Amori in bilico tra via Brignone e una crescionda condivisa.

Scorpione

Settimana intensa come un sugo de sanguinosi. Misterioso, pungente, un po’ permaloso. Se qualcuno te guarda storto a Baiano… non è personale (forse).

Sagittario

Hai voglia de scappà, ma al massimo arrivi fino a Ocenelli. Buon umore, risate e possibilità di figuracce memorabili al Carnevale. Goditela.

Capricorno

Sempre serio, rilassati: un piatto de strangozzi e due chiacchiere in Piazza del Mercato fanno miracoli.

Acquario

Testa fra le nuvole sopra Monteluco. Idee strane, geniali, inutili. Settimana perfetta per organizzà cose che non farai mai. Però che entusiasmo!

Pesci

Sensibile come una crescionda appena sfornata. Attento a non esagerà col romanticismo sotto i coriandoli. Qualcuno potrebbe scambiarti per parte dell’animazione.

Il Mascherone ha parlato.

A lunedì prossimo, su Due Mondi News.