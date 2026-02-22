L’oroscopo del Mascherone: dal 23 febbraio al 1 marzo

Ogni lunedì il Mascherone vi dice cosa vi aspetta… tra una stella storta, un caffè di troppo e qualche consiglio da prendere “come viene”.

Che ci crediate o no, una risata è garantita.

♈ Ariete

Hai l’energia della Rocca Albornoziana: imponente, dominante e con vista su tutti i drammi altrui. Questa settimana conquisti obiettivi come se fossero torri medievali. Attenzione solo a non trattare gli amici come fossero scale del Duomo : utili, sì, ma ogni tanto vanno anche ringraziati. Consolati con un piatto di strangozzi: carboidrato = diplomazia.

♉ Toro

Sei solido come un bicchiere di Trebbiano versato troppo pieno: non ti smuove nessuno. In amore sei una trattoria del centro: pochi fronzoli, ma porzioni generose. Questa settimana potresti ricevere una proposta interessante… tipo dividere l’ultima fetta di crescionda. Decidi con calma, masticando lentamente come si fa con i sanguinosi (e con i sentimenti).

♊ Gemelli

Hai più personalità dei vicoli di Monterone: mistici, freschi e leggermente inquietanti dopo le 22. Dici una cosa e ne pensi tre. In amore mandi messaggi contraddittori tipo: “Vieni qui” / “Chi sei?” / “Porta il vino”. Consiglio astrale: meno chiacchiere, più strangozzi.

♋ Cancro

Emotivo come una passeggiata al tramonto sui monti martani. Questa settimana piangi per nostalgia, ma anche perché hai tagliato troppe cipolle per il sugo. In amore cerchi sicurezza: qualcuno che ti abbracci forte come una nonna spoletina con grembiule incorporato. Bevi Trebbiano e respira.

♌ Leone

Ti senti il direttore artistico del Festival dei Due Mondi anche se stai solo organizzando l’aperitivo. Vuoi applausi pure quando parcheggi bene. In amore sei teatrale: monologhi di 12 minuti per chiedere “Che facciamo stasera?”. Risposta delle stelle: mangia, ruggisci meno, condividi l’attorta.

♍ Vergine

Precisa come la facciata del Duomo di Spoleto. Noti ogni dettaglio: chi ha cotto troppo la pasta, chi ha detto “un goccio” ma ha riempito il bicchiere. In amore analizzi tutto, pure la consistenza degli strangozzi. Rilassati: non è un bilancio comunale, è una cena.

♎ Bilancia

In equilibrio come un funambolo immaginario sulla balaustra di piazza della Signoria dopo due calici di Trebbiano. Questa settimana devi scegliere tra cuore e stomaco. Spoiler: vince lo stomaco. In amore sei diplomatico, ma se ti toccano l’ultima fetta di porchetta diventi medievale.

♏ Scorpione

Profondo e misterioso come i boschi di Monteluco. Ti piace osservare in silenzio… e poi colpire con una battuta che lascia tutti più scossi di un conto diviso male. In amore sei passione pura, tipo sugo che sobbolle da ore. Attenzione a non essere troppo piccante: non tutti reggono i sanguinosi emotivi.

♐ Sagittario

Avventuroso: vuoi esplorare ogni frazione, ogni cantina, ogni piatto tipico. Questa settimana parti per un viaggio spirituale che finisce in una sagra. In amore prometti libertà, ma torni sempre dove c’è il Trebbiano fresco. Le stelle consigliano: esplora sì, ma paga il conto.

♑ Capricorno

Ambizioso come chi vuole salire alla Torre dell’Olio in giacca elegante senza sudare. Lavori sodo, pianifichi tutto, pure la quantità di pecorino sulla Carbonara (grammo per grammo). In amore sei affidabile come una trattoria aperta la domenica. Romantico? No. Efficiente? Sempre.

♒ Acquario

Originale come mettere il Trebbiano nel bicchiere da acqua “perché sì”. Questa settimana proponi idee rivoluzionarie: parmigiano sugli strangozzi? Gli altri ti guardano come un turista perso a Spoleto. In amore sei imprevedibile: sparisci e riappari come il Wi-Fi nei borghi.

♓ Pesci

Sognatori come una notte stellata sopra Spoleto. Vivi di emozioni, poesia e carboidrati. Questa settimana ti innamori, forse di una persona, forse di un piatto di strangozzi ben fatti. Confine sottile. Bevi Trebbiano, sospira, e ricorda: anche le favole hanno bisogno di un buon sugo.

Il Mascherone ha parlato.

A lunedì prossimo, su Due Mondi News.