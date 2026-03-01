L’Oroscopo del Mascherone: dal 2 all’8 Marzo 2026

Ogni lunedì il Mascherone vi dice cosa vi aspetta… tra una stella storta, un caffè di troppo e qualche consiglio da prendere “come viene”.
Che ci crediate o no, una risata è garantita.
♈ Ariete
Settimana frizzante come un calice di Trebbiano in Piazza del Duomo. Attenzione però: in Via dell’Arringo potresti discutere su chi fa gli strangozzi meglio di nonna. Spoiler: vince sempre nonna.
♉ Toro
Hai bisogno di certezze: tipo un piatto di strangozzi al tartufo dopo una passeggiata fino alla Rocca Albornoziana. L’8 marzo porta mimose e… crescionda condivisa (ma solo una fetta, non esagerare).
♊ Gemelli
Tra San Giovanni e Baiano ti aspettano inviti a cena “veloci” che finiscono in dibattiti sul miglior Trebbiano della zona. Socialità alle stelle.
♋ Cancro
Emotivo come la vista dal Ponte delle Torri al tramonto. Questa settimana ti consola solo la crescionda. E magari un ricordo del concerto di ieri di Nek al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti: una lacrimuccia ci sta.
♌ Leone
Ruggisci su Corso Garibaldi come fossi sul palco del Teatro Nuovo. Dopo aver cantato a squarciagola ieri sera con Nek, ora pretendi applausi anche al bar di Piazza del Mercato. Diva/o.
♍ Vergine
Precisa come la scalinata del Duomo. Organizzi la settimana tra lavoro e cena a Monteluco. L’8 marzo? Regalati fiori e un buon Trebbiano, che l’autostima va annaffiata.
♎ Bilancia
Indecisa tra strangozzi agli asparagi rossi o bianchi. Fai pace con te stessa davanti al Duomo e poi scegli… entrambi. A San Giovanni di Baiano qualcuno ti invita per la Festa della Donna: eleganza e mimosa.
♏ Scorpione
Magnetico come la Rocca illuminata di notte. In Via Aurelio Saffi sguardi intensi e brindisi di Trebbiano. Attenzione: potresti innamorarti più del vino che della persona.
♐ Sagittario
Voglia di esplorare: da Eggi a Monteluco senza fermarti. Energia alta, ma fermati a mangiare, o gli strangozzi ti inseguono in sogno. Settimana movimentata e molto sociale.
♑ Capricorno
Serio come una riunione in Piazza della Libertà, ma ti sciogli davanti a un pezzo de Attorta. L’8 marzo sorprendi con un gesto galante (e magari un posto a teatro).
♒ Acquario
Ti senti artista dopo il concerto al Teatro Nuovo. Idee brillanti tra Vicolo del Pozzo e Piazza Collicola.
♓ Pesci
Romantico come una passeggiata al Ponte delle Torri. Settimana dolce, con pensieri profondi e brindisi lenti. Festa della Donna? Dediche poetiche… ma solo dopo cena.
Spoletini, le stelle brillano sopra la Rocca… e suggeriscono: mangiate, brindate e amate. Sempre.
Il Mascherone ha parlato.
A lunedì prossimo, su Due Mondi News.
