L’Oroscopo del Mascherone: dal 2 all’8 Marzo 2026

  Marzo 2, 2026
  L'oroscopo del Mascherone
    • Ogni lunedì il Mascherone vi dice cosa vi aspetta… tra una stella storta, un caffè di troppo e qualche consiglio da prendere “come viene”.

     

    Che ci crediate o no, una risata è garantita.

    ♈ Ariete

    Settimana frizzante come un calice di Trebbiano in Piazza del Duomo. Attenzione però: in Via dell’Arringo potresti discutere su chi fa gli strangozzi meglio di nonna. Spoiler: vince sempre nonna.

    ♉ Toro

    Hai bisogno di certezze: tipo un piatto di strangozzi al tartufo dopo una passeggiata fino alla Rocca Albornoziana. L’8 marzo porta mimose e… crescionda condivisa (ma solo una fetta, non esagerare).

    ♊ Gemelli

    Tra San Giovanni e Baiano ti aspettano inviti a cena “veloci” che finiscono in dibattiti sul miglior Trebbiano della zona. Socialità alle stelle. 

    ♋ Cancro

    Emotivo come la vista dal Ponte delle Torri al tramonto. Questa settimana ti consola solo la crescionda. E magari un ricordo del concerto di ieri di Nek al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti: una lacrimuccia ci sta.

    ♌ Leone

    Ruggisci su Corso Garibaldi come fossi sul palco del Teatro Nuovo. Dopo aver cantato a squarciagola ieri sera con Nek, ora pretendi applausi anche al bar di Piazza del Mercato. Diva/o.

    ♍ Vergine

    Precisa come la scalinata del Duomo. Organizzi la settimana tra lavoro e cena a Monteluco. L’8 marzo? Regalati fiori e un buon Trebbiano, che l’autostima va annaffiata.

    ♎ Bilancia

    Indecisa tra strangozzi agli asparagi rossi o bianchi. Fai pace con te stessa davanti al Duomo e poi scegli… entrambi. A San Giovanni di Baiano qualcuno ti invita per la Festa della Donna: eleganza e mimosa.

    ♏ Scorpione

    Magnetico come la Rocca illuminata di notte. In Via Aurelio Saffi sguardi intensi e brindisi di Trebbiano. Attenzione: potresti innamorarti più del vino che della persona.

    ♐ Sagittario

    Voglia di esplorare: da Eggi a Monteluco senza fermarti. Energia alta, ma fermati a mangiare, o gli strangozzi ti inseguono in sogno. Settimana movimentata e molto sociale.

    ♑ Capricorno

    Serio come una riunione in Piazza della Libertà, ma ti sciogli davanti a un pezzo de Attorta. L’8 marzo sorprendi con un gesto galante (e magari un posto a teatro).

    ♒ Acquario

     Ti senti artista dopo il concerto al Teatro Nuovo. Idee brillanti tra Vicolo del Pozzo e Piazza Collicola.

    ♓ Pesci

    Romantico come una passeggiata al Ponte delle Torri. Settimana dolce, con pensieri profondi e brindisi lenti. Festa della Donna? Dediche poetiche… ma solo dopo cena.

    Spoletini, le stelle brillano sopra la Rocca… e suggeriscono: mangiate, brindate e amate. Sempre.

    Il Mascherone ha parlato.

     

    A lunedì prossimo, su Due Mondi News. 

