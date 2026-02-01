L’Oroscopo del Mascherone: dal 2 all’8 febbraio 2026

Da questo lunedì, su Due Mondi News, arriva una nuova rubrica tutta da leggere (e da prendere con il sorriso): “L’oroscopo del Mascherone”.

Non aspettatevi pianeti austeri o previsioni catastrofiche: qui le stelle si guardano con l’occhio furbo di chi passa sotto l’Arco di Druso commenta la settimana al bar e conosce Spoletini e spoletane segno per segno.

Amore, lavoro, fortuna e umore quotidiano vengono interpretati in chiave ironica, leggera e rigorosamente locale, perché anche l’oroscopo, a Spoleto, ha il suo carattere.

Ogni lunedì il Mascherone vi dirà cosa vi aspetta… tra una stella storta, un caffè di troppo e qualche consiglio da prendere “come viene”.

Che ci crediate o no, una risata è garantita.

Appuntamento fisso del lunedì su Due Mondi News:

le stelle parlano, ma… con accento spoletino

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questa settimana, Ariete, la tua energia esploderà come le ghiande dopo la pioggia a Monteluco. Da lunedì a mercoledì, evita di correre per il Giro dei Condotti con il caffè in mano: potresti finire con la crescionda in testa invece che nello stomaco. Giovedì e venerdì, una passeggiata tra San Giacomo e San Martino in Trignano ti farà trovare idee brillanti. Weekend? Strangozzi agli asparagi a Montebibico: non dire di no.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Toro, la tua lentezza proverbiale questa settimana sarà un superpotere: camminando lentamente per Azzano o Santa Maria in Campis, noterai dettagli che altri trascurano. Martedì attenzione a San Giovanni di Baiano: potresti inciampare su una attorta dimenticata sul marciapiede. Sabato sera? Patrico ti chiama.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Gemelli, la settimana ti vedrà chiacchierone come non mai: tra Beroide e Azzano, spargerai pettegolezzi sui funghi sanguinosi che fanno impazzire i vicini. Lunedì-martedì, evita discussioni su u pataloccu: i dolci spoletini sono materia sacra. Giovedì sarà perfetto per una gita culturale a San Giacomo e una foto buffa davanti a qualche attorta strana del quartiere. Domenica? Trebbiano e relax.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Cancro, cuore tenero ma stomaco forte: sei pronto per un tour gastronomico a Milano… di Montemartano. Martedì, un incontro improvviso a San Martino in Trignano potrebbe rivelarsi romantico, tipo vedere qualcuno inciampare e ridere insieme. Weekend: la corta di Monteluco ti farà sentire un po’ Indiana Jones. Non dimenticare i funghi sanguinosi: potresti farci un selfie epico.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa settimana sei il re delle strade spoletine: da lunedì a mercoledì, tutti noteranno il tuo passo deciso su Via dei Filosofi e Viale Martiri della Resistenza. Giovedì, però, occhio a non esagerare con gli gnocchi con la papera: potresti finire appiccicato a un lampione. Sabato, gli strangozzi agli asparagi ti daranno la forza di conquistare chiunque a Patrico. Domenica relax totale tra pista ciclabile verso il depuratore e chiacchiere a Beroide.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Vergine, la tua precisione questa settimana ti trasformerà in investigatore: ogni dettaglio a San Giovanni di Baiano sarà sotto la tua lente d’ingrandimento. Lunedì e martedì, evita di criticare la crescionda: qui si offendono facilmente! Giovedì, Montemartano ti regalerà un’ispirazione creativa, perfetta per racconti comici o foto assurde. Weekend: strangozzi alla spoletina, con una passeggiata tra le frazioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, equilibrio è la parola d’ordine. Lunedì-martedì: cammina con calma lungo il Giro dei Condotti. Mercoledì, visita Monteluco e senti il vento: ispirazione artistica in arrivo! Giovedì e venerdì, qualche attorta fuori posto potrebbe rovinare il look, ma tu saprai sorridere. Weekend: frappe, castagnole e un brindisi a Bazzano Superiore.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, passione e mistero saranno il tuo mantra: tra le vie di Terzo San Servero e Roselli, osserverai la gente con occhi da investigatore. Martedì, occhio a Uncinano: un incontro misterioso potrebbe stravolgere la tua settimana. Giovedì, un amico di Crocemarroggia ti invita a provare le salsicce di cinghiale, mentre domenica gli strangozzi ai sanguinosi ti regaleranno soddisfazioni profonde.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, spirito libero: la settimana ti vede vagabondare tra Scatarci e San Martino in Trignano, alla ricerca del miglior posto per mangiare u bracalacciu. Lunedì, evita di discutere per la crescionda con la gente di Patrico: rischi battibecchi. Mercoledì, attento a non perderti a Castagnacupa.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Capricorno, questa settimana ti trasforma in guida turistica improvvisata per amici e parenti: racconterai storie su Montemartano, Monteluco e Beroide con precisione militare. Lunedì e martedì, evita di inciampare a Sant’Angelo in Mercole. Domenica: relax tra Sustrico, Torrecola e panorami da cartolina.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Acquario, fantasia e follia a Spoleto saranno il tuo mix esplosivo. Lunedì, attento alla crescionda: potrebbe diventare arma comica in una rissa improvvisata con amici. Martedì e mercoledì, visita Montebibico e Pompagnano: ispirazioni strane in arrivo. Weekend? Strangozzi agli asparagi, attorte giganti e selfie assurdi sul Giro dei Condotti.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Pesci, sogni e dolcezza: questa settimana ti perdi tra Morgnano e Santa Croce, cercando sanguinosi come fossero tesori nascosti. Lunedì e martedì, occhio a Terzo la Pieve: potresti incontrare un personaggio misterioso. Giovedì e venerdì, relax e Trebbiano Spoletino Doc. Domenica: Giro della Scuola di Polizia e tramonti che ti fanno piangere… ma di gioia.

Il Mascherone ha parlato.

A lunedì prossimo, su Due Mondi News.