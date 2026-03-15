L’Oroscopo del Mascherone: dal 16 al 22 marzo

  • Redazione
  • Marzo 16, 2026
  • L'oroscopo del Mascherone
  • Letto 22

    • ♈ Ariete
    Questa settimana Marte ti spinge a correre sul Ponte delle Torri con un calice di Sagrantino in mano … o forse era solo un sogno dopo la porchetta di ieri. Attento alle vertigini: il panorama è reale, la tua esuberanza pure! 

    ♉ Toro
    Come un contadino umbro innamorato dei campi di lenticchie, il tuo cuore si spalanca. La Rocca Albornoziana ti suggerisce di guardare dall’alto con pazienza: quello che sembra un masso difficile da spostare oggi, domani potrebbe diventare il tuo primo grande sorriso. 

    ♊ Gemelli
    Gli spiriti di Spoleto ti sussurrano storie grottesche dalla Casa Romana di Vespasia Polla: tra mosaici e leggende di fantasmi talvolta confonderai realtà e fantasia… ma che gusto c’è senza un po’ di confusione? 

    ♋ Cancro
    Il tuo umore fluttua come il tessuto di un arazzo medioevale. Senti il richiamo di uno strangozzo al tartufo e, fidati, non è solo fame: è la tua anima che vuole celebrare la vita! 

    ♌ Leone
    Regale come il Duomo di Spoleto, ruggisci tra le mura antiche. Qualcuno potrebbe confonderti con il fantasma di un antico duca… o è solo il tuo ego che rimbalza sulle pietre millenarie? Cammina con grazia, ridi forte. 

    ♍ Vergine
    Organizzata fino all’osso, questa settimana vorresti etichettare ogni vicolo di Spoleto. Attento però: la Torre dell’Olio potrebbe farti ridere di te stesso con visioni di pentoloni fumanti e idee bollenti… troppo umbre per essere ignorate! 

    ♎ Bilancia
    Equilibrio è il tuo mantra, ma tra una visita alla Basilica di San Salvatore e un bicchiere di vino, potresti perderti in una riflessione sul senso della bellezza. Il consiglio è: balla con l’arte, non con dubbi inutili. 

    ♏ Scorpione
    Profondo e misterioso, ti senti come un segreto celato sotto l’antico Complesso di San Matteo degli infermi: qualcosa di inquietante ma irresistibile. Lascia che i tuoi sogni si intreccino con le colonne e i corridoi ombrosi. 

    ♐ Sagittario
    Avventuroso come sempre, hai la brillante idea di scalare le colline sacre di Monteluco. Forse non troverai l’illuminazione, ma sicuramente un buon motivo per ridere di gusto e mangiare un’altra fetta pizza de Pasqua. 

    ♑ Capricorno
    Determinato e tenace, sognavi di conquistare ogni torre e ogni arco di Spoleto. Ma un vecchio arco romano potrebbe ridere di te e obbligarti ad abbracciare la Rocca … e forse anche una fetta di crostata. 

    ♒ Acquario
    La tua mente è un mosaico di idee brillanti, proprio come i pavimenti della Cattedrale. Sei capace di trasformare una visita al Teatro Romano in un balletto cosmico… e forse anche in un’opera teatrale con protagonisti piccioni e fantasmi. 

    ♓ Pesci
    Settimana da sogno intenso: forse un po’ troppo! Ti ritrovi immerso nei racconti di santi e folletti mentre percorri la città vecchia. Ricorda: ogni leggenda – reale o immaginaria – potrebbe condurti a un buon apericena con vino locale.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....