L’Oroscopo del Mascherone: dal 16 al 22 marzo

♈ Ariete

Questa settimana Marte ti spinge a correre sul Ponte delle Torri con un calice di Sagrantino in mano … o forse era solo un sogno dopo la porchetta di ieri. Attento alle vertigini: il panorama è reale, la tua esuberanza pure!



♉ Toro

Come un contadino umbro innamorato dei campi di lenticchie, il tuo cuore si spalanca. La Rocca Albornoziana ti suggerisce di guardare dall’alto con pazienza: quello che sembra un masso difficile da spostare oggi, domani potrebbe diventare il tuo primo grande sorriso.



♊ Gemelli

Gli spiriti di Spoleto ti sussurrano storie grottesche dalla Casa Romana di Vespasia Polla: tra mosaici e leggende di fantasmi talvolta confonderai realtà e fantasia… ma che gusto c’è senza un po’ di confusione?



♋ Cancro

Il tuo umore fluttua come il tessuto di un arazzo medioevale. Senti il richiamo di uno strangozzo al tartufo e, fidati, non è solo fame: è la tua anima che vuole celebrare la vita!



♌ Leone

Regale come il Duomo di Spoleto, ruggisci tra le mura antiche. Qualcuno potrebbe confonderti con il fantasma di un antico duca… o è solo il tuo ego che rimbalza sulle pietre millenarie? Cammina con grazia, ridi forte.



♍ Vergine

Organizzata fino all’osso, questa settimana vorresti etichettare ogni vicolo di Spoleto. Attento però: la Torre dell’Olio potrebbe farti ridere di te stesso con visioni di pentoloni fumanti e idee bollenti… troppo umbre per essere ignorate!



♎ Bilancia

Equilibrio è il tuo mantra, ma tra una visita alla Basilica di San Salvatore e un bicchiere di vino, potresti perderti in una riflessione sul senso della bellezza. Il consiglio è: balla con l’arte, non con dubbi inutili.



♏ Scorpione

Profondo e misterioso, ti senti come un segreto celato sotto l’antico Complesso di San Matteo degli infermi: qualcosa di inquietante ma irresistibile. Lascia che i tuoi sogni si intreccino con le colonne e i corridoi ombrosi.



♐ Sagittario

Avventuroso come sempre, hai la brillante idea di scalare le colline sacre di Monteluco. Forse non troverai l’illuminazione, ma sicuramente un buon motivo per ridere di gusto e mangiare un’altra fetta pizza de Pasqua.



♑ Capricorno

Determinato e tenace, sognavi di conquistare ogni torre e ogni arco di Spoleto. Ma un vecchio arco romano potrebbe ridere di te e obbligarti ad abbracciare la Rocca … e forse anche una fetta di crostata.



♒ Acquario

La tua mente è un mosaico di idee brillanti, proprio come i pavimenti della Cattedrale. Sei capace di trasformare una visita al Teatro Romano in un balletto cosmico… e forse anche in un’opera teatrale con protagonisti piccioni e fantasmi.



♓ Pesci

Settimana da sogno intenso: forse un po’ troppo! Ti ritrovi immerso nei racconti di santi e folletti mentre percorri la città vecchia. Ricorda: ogni leggenda – reale o immaginaria – potrebbe condurti a un buon apericena con vino locale.