L’Oroscopo del Mascherone: dal 16 al 22 febbraio

Ogni lunedì il Mascherone vi dice cosa vi aspetta… tra una stella storta, un caffè di troppo e qualche consiglio da prendere “come viene”.

Che ci crediate o no, una risata è garantita.

♈ Ariete

Questa settimana ti senti come se stessi correndo la Corsa dei Vaporetti giù la Curva di Picchi Garibaldi: sempre di fretta. Calma, non è una gara ogni giorno. In amore smorza l’arroganza: nei dintorni di San Giacomo qualcuno già mormora. Concediti un bel piatto di strangozzi conditi a dovere e un bicchiere di Trebbiano Spoletino per ritrovare serenità.

♉ Toro

Sei ostinato come un mulo su per Patrico. Sul lavoro la testardaggine paga, ma in amore servono meno musi lunghi e più coccole, magari davanti a una buona crescionda. Attenzione alle spese in zona Madonna di Lugo: le tentazioni gastronomiche sono forti, ma il portafoglio potrebbe non essere d’accordo.

♊ Gemelli

Settimana piena di chiacchiere tra Piazza del Mercato e Via dell’Arringo. In amore sei brillante, ma evita di esagerare o rischi di sembrare poco autentico.

♋ Cancro

Ti senti romantico come durante una serata al Teatro Lirico Sperimentale. Emozioni intense, ma non commuoverti per ogni piccola cosa. Un po’ di attorta e una carezza sincera ti rimetteranno in equilibrio. A Baiano qualcuno si chiede cosa ti stia succedendo.

♌ Leone

Ti senti protagonista come sul palco del Festival dei Due Mondi. Va bene brillare, ma evita di dominare la scena, anche in Via Marconi. In amore esprimi la tua forza, ma lascia spazio anche agli altri. Premiati con funghi sanguinosi arrosto e un brindisi degno di nota.

♍ Vergine

Precisa come una ricetta di strangozzi fatti a mano a San Martino in Trignano. Settimana ordinata e produttiva, ma non stressare chi ti sta intorno con troppe regole. In amore allenta il controllo: non è una questione di contabilità.

♎ Bilancia

Sei indeciso come se dovessi scegliere tra crescionda e salsicce secche in Piazza della Libertà. È il momento di prendere una decisione. In amore serve più coraggio: buttati. Se va male, potrai sempre consolarti con un buon bicchiere di vino.

♏ Scorpione

Intenso e pungente come il peperincino sugli strangozzi. Attenzione alle parole, soprattutto su per Monteluco, dove tutto sembra riecheggiare. Passione altissima, ma evita scenate degne di un palcoscenico teatrale.

♐ Sagittario

Ti senti esploratore tra EggI e Bazzano Inferiore, con voglia di muoverti e scoprire. Bene l’avventura, ma prima concludi ciò che hai iniziato. Fortuna in arrivo, soprattutto se investi in una buona cena e in compagnia allegra.

♑ Capricorno

Lavori a testa bassa come sempre, ma questa settimana devi concederti una pausa. Una passeggiata ad Acquacanale ti aiuterà a ricaricarti. In amore meno rigidità, più sincerità… e magari un buon calice di vino.

♒ Acquario

Originale come un artista alternativo al Festival. Le idee sono brillanti, ma spiegale meglio: non tutti a San Giovanni di Baiano riescono a seguirti al volo. In amore sorprendi con una cena improvvisata.

♓ Pesci

Sognatore come al tramonto sopra Montemartano mentre osservi Spoleto dall’alto. Emozioni profonde, ma non perderti nei pensieri. Un piatto di strangozzi ai funghi sanguinosi e una risata tra amici saranno la medicina migliore.

Il Mascherone ha parlato.

A lunedì prossimo, su Due Mondi News.