L’oro di Stettura protagonista questa sera (ore 20.35) di “Paesi e Paesaggi” su Canale 5

( Re.Ber.) – Dici Strettura e pensi al pane cotto a legna, che ha nel forno della famiglia Vantaggi una sorta di “Santo Graal” dell’alimento più consumato dalle famiglie italiane.

La produzione del pane, da queste parti, ha radici antichissime. Il primo forno, infatti, venne inaugurato nel lontano 1840. E, da quasi due secoli, il metodo di lievitazione, la tecnica di impasto e la cottura del tipico e inimitabile pane, alimentata dalle fascine della legna dei boschi di Strettura, è rimasta sempre la stessa. Ciò, nonostante i progressi della tecnologia, applicati alla panificazione, hanno fatto passi da gigante. Strettura ed il suo “oro”, così come viene sfornato tutte le mattine, sono i protagonisti della puntata di questa sera (ore 20,35) della rubrica di Striscia la notizia, “Paesi, paesaggi…” condotta sulla rete ammiraglia di Mediaset da Davide Rampello. Il forno della famiglia Vantaggi, in cui si produce il tipico pane, è stato portato avanti da otto generazioni. Dopo una notte di fermentazione del lievito madre, tutte le mattine prima dell’alba, Massimo e la figlia Martina iniziano a impastare farina locale, lievito madre e acqua purissima della fonte di Strettura, un ingrediente fondamentale. Poi, dopo che le forme ottenute, stese su teli di lino, hanno concluso la fermentazione, arriva il momento della lenta cottura in un forno a tre bocche capace di cuocere cento filoni da due chili l’uno. Il risultato finale è un pane croccante all’esterno e con una soffice mollica che sa di grano, acqua e legna. “Per la nostra famiglia è stato un grande onore essere presenti in questo programma – dice il “boss”, Massimo -. Questo è un ulteriore riconoscimento al valore di un alimento tradizionale, che ci onoriamo di portare sulle tavole degli spoletini, dei ternani ma non solo, ogni giorno”. Già, perché sono decine i romani che considerano obbligata una sosta al forno della famiglia Vantaggi: un luogo dove i sapori di un tempo sono il presente ed il futuro di un’alimentazione sana e genuina. Come quella dei nostri nonni.