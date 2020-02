Lorenzo Ludi in evidenza a Roma e Spoleto

La Mostra in corso a Spoleto in via della Salara Vecchia 21 nella galleria Caffè Letterario del Sansi

In seguito al Premio Comunicare l’Europa per l’impegno sociale Alessandro Ludi è stato protagonista a Spoleto nella presentazione della mostra “Lorenzo è nato Artista” del pluripremiato Artista Lorenzo Ludi.

La Mostra attualmente in corso a Spoleto in via della Salara Vecchia 21 nella galleria Caffè Letterario del Sansi sono presenti ben 42 opere dell’Artista spezzino che nel giro di pochissimi anni è emerso nel panorama degli artisti contemporanei (la mostra è stata presentata dal critico Dott. Sandro Costanzi nella giornata di venerdi 7)

La galleria resterà aperta fino al 29 Febbraio con le ultime opere dell’Artista che è seguito in maniera attenta e straordinaria sia dagli addetti ai lavori sia dal mondo politico e Istituzionale per i formidabili progetti socio-culturali che si stanno realizzando intorno alla figura di Lorenzo.

Lorenzo Ludi è presente oltre che in questa mostra di Spoleto a cura di Luca Filipponi e Paola Biadetti e con il patrocinio del Menotti Art Festival Spoleto e di varie Istituzioni comunitarie, anche a Bruxelles presso il palazzo della Regione Abruzzo in Avenue Louise 210 (mostra prorogata fino al 31 marzo 2020 per i notevoli successi di critica e di pubblico ).

Lo stesso artista nel mese di maggio 2020 sarà presente a Venezia nell’ambito del progetto Spoleto Meeting Art Venezia a cura di Paola Biadetti in concomitanza con la presentazione e la promozione della Biennale Internazionale di Venezia dell’Architettura.