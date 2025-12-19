L’Ordine degli Avvocati di Spoleto si riunisce per festeggiare il Natale

Pieno successo e clima festoso nel tradizionale raduno conviviale pre-natalizio dell’Ordine Avvocati di Spoleto, tenutosi quest’anno negli eleganti saloni del Palazzo del Vignola in Todi. Impeccabile l’organizzazione da parte degli avvocati di Todi e Marsciano, a nome dei quali la consigliera dell’Ordine avv. Elena Cogorni, porgendo il benvenuto a tutti, ha sottolineato la grande sintonia maturatasi tra i professionisti di tutto il Circondario con benefici effetti sull’amministrazione della giustizia. Temi ripresi dal Sindaco di Todi, avv. Antonino Ruggiano che ha ringraziato della folta partecipazione e dell’iniziativa dell’Ordine di Spoleto, evidenziando il ruolo dell’avvocatura tuderte di più generazioni nella nuova realtà giudiziaria dell’odierno Tribunale dell’Umbria centrale. In effetti è risultato presente un gran numero di professionisti dai quattro comprensori dello Spoletino, Media Valle del Tevere, Folignate e Valnerina che compongono il Circondario, cui si sono aggiunti, graditi ospiti, il delegato della Cassa Forense avv. Michele Bromuri e in rappresentanza dell’Ordine di Perugia i colleghi Vincenzo Maccarone e Francesca Pieri. Ospiti d’onore la Presidente del Tribunale dott. Claudia Matteini ed il Procuratore della Repubblica dott. Claudio Cicchella, che hanno espresso compiacimento per l’intensa collaborazione instauratasi tra le strutture rispettivamente dirette e l’Ordine forense, manifestando anche il proposito di consolidare la reciproca conoscenza tra il complesso Tribunale-Procura e istituzioni e popolazioni servite. Nel suo discorso di fervidi auguri, il Presidente dell’Ordine avv. Pietro Morichelli ha riferito i principali obiettivi realizzati nel Circondario e indicato quelli già focalizzati: “Dai protocolli stabiliti in tutte le materie, all’attivazione dell’Organismo di Mediazione, al coinvolgimento di molti colleghi di Spoleto-Norcia, Foligno, Todi-Marsciano negli incarichi – ha detto – stiamo registrando un’importante vitalità di questo vasto territorio. Nell’accogliere non pochi nuovi iscritti all’Albo, l’avvocatura si sta rivelando decisiva nell’efficiente servizio che, pur soffrendo di sottodotazione di organici, viene assicurato da Tribunale, Procura e Ufficio di Sorveglianza di Spoleto”. Durante la serata, l’avv. on. Domenico Benedetti Valentini, rappresentante degli avvocati umbri nel Consiglio Giudiziario Distrettuale di Perugia, ha salutato in maniera originale leggendo due suoi brani di ironia in versi e rima sulla sorte della giustizia e sulla riscossa della lingua italiana nella vita contemporanea. Il Consiglio dell’Ordine forense, a conclusione della lieta serata, ha raccolto l’invito a ripetere queste occasioni di conoscenza e incontro, anche in occasione delle sedute di formazione professionale. Il Presidente Morichelli non ha mancato, in apertura, di far elevare un grato pensiero agli illustri avv.ti Carla Pizzi e Angelo Piccotti, scomparsi durante quest’anno.