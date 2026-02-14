L’opinione di Galeno: W Agenda urbana… ah no, abbasso Agenda urbana!

Poi si dice che Spoleto è una città noiosa……appena ti distrai un attimo scopri che ti ritrovi un senso unico nella via di collegamento più importante della città, una “nuova” coalizione politica che fa video con tanto di drone per spiegare quanto scritto nero su bianco su Agenda Urbana 2021-2027, un partito di maggioranza (M5S) che in un attimo sconfessa giunta regionale, giunta comunale con testuali parole fonte di numerosi dubbi:“Le pratiche di Giunta adottate fino ad oggi sull’argomento non hanno visto il nostro voto per l’approvazione”.

Come se non bastasse , alcune idee per l’area di Piazza D’armi , di circa 116 mila mq da trasformare in non si sa bene cosa. Qualcuno parla di Orti, altri di un laghetto artificiale, più tecnicamente 32 aree naturalistiche con doppia finalità : archeologica e naturalistica richiamandouna struttura geometrica regolare classica basata sulla centuriazione romana con lato corto denominato cardo e lato lungo , decumano. Insomma siamo proprio nel tecnico!!

Da qui una serie di considerazioni politiche scaturite soprattutto su gruppi pubblici social. Vignette satiriche, voli pindarici , idee buttate giù con rendering da Intelligenza Artificiale. Tutto , tranne che annoiati.

In città si torna a fare campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative (Marzo 2027??). Probabilmente Marzo, o prima, se la maggioranza dovesse decidere di staccare la spina dopo l’assenza in massa all’ultimo consiglio comunale e comunicati non sempre in linea con il governo cittadino. Ecco..i comunicati! Abbiamo citato la scorsa settimana quello del Pd, oggi invece ci appare quanto meno strano quello del M5S sopra citato e sempre proveniente dalla maggioranza (c’è più opposizione dentro la maggioranza che fuori). Non si capisce perchè il M5S non abbia votato in giunta , probabilmente per l’assenza del proprio assessore , ma è la parola “APPROVAZIONE” che ci sembra strana.

La frase è “Le pratiche di Giunta adottate fino ad oggi sull’argomento non hanno visto il nostro voto per l’approvazione”, il che fa trasparire una contrarietà al progetto di fondo. Probabilmente uscirà altro comunicato che chiarirà tutti i dubbi avanzati nei social e non solo. Passata anche un po’ sotto silenzio la notizia delle dimissioni della consigliera Palazzi e il subentro del sempre verde Calabresi!

C’è anche una nota positiva della settimana!! il progetto della nuova scuola Dante Alighieri. E quello si è cosa buona e giusta e anche il rendering progettuale è davvero bello! Speriamo si attui il tutto in tempi brevi.

Galeno Tinco