Lunedì mattina ore 7.40 , la città si sveglia, il traffico, i bambini da portare a scuola e….inseguimento per le vie della città con polizia e carabinieri , che alla fine riescono a fermare un’auto bianca che ha seminato il panico per diversi minuti. Alla guida un giovane spoletino (così riferiscono le agenzie di stampa). Pochi giorni fa è accaduto anche a Foligno. Due minorenni non si fermano all’alt della polizia e inizia il caos per la città della Quintana. Stesso copione. Forse un’analisi seria su ciò che la nostra piccola società sta vivendo andrebbe fatta. Usare queste poche righe sarebbe troppo riduttivo, ma qualche input vorrei darlo.

Partiamo da qualche numero (i numeri freddi rendono sempre bene l’idea di un fenomeno).

Spoleto ha un’età media tra le più alte della regione (49 anni) , in una regione che vanta l’età media tra le più alte d’italia( età media italiana 46 anni). Per rendere meglio l’idea : A Spoleto circa il 70,19% della popolazione residente ha da 35 anni in su. Lungi da me affermare che a 35 anni si è vecchi, ma la fascia 6-11 anni rappresenta il 4,39%, 12-17 il 5,36% e 18-24 il 6,32%. I giovani spoletini non arrivano al 10% (togliendo dal 5,36% una fascia in età adolescenziale).

https://ugeo.urbistat.com/AdminStat/it/it/demografia/eta/spoleto/54051/4

Nel 2016 (ormai 10 anni fa) ci fu una Tavola rotonda dei giovani dal titolo “Spoleto, come la Sogniamo” nei locali della Biblioteca comunale alla quale parteciparono rappresentanti degli studenti (Scuole Superiori) e istituzioni (l’allora Presidente del Consiglio comunale G.Panfili e la professoressa/consigliera comunale Zampa). Due cose chiedevano i ragazzi. 1) un luogo di aggregazione 2) un cinema.

Dopo 10 anni potete tranquillamente osservare se la città ha risposto in modo positivo a queste due richieste!!

Centri di aggregazione? Non pervenuti , a meno che non si voglia chiamare la Movida Estiva in piazza del mercato un centro di aggregazione.

Cinema? si..in effetti…hanno costruito il The Space …..a Terni…e il solito noto Multisala Clarici…a Foligno.

Negli anni abbiamo perso residenti (con una media di circa 300 abitanti di saldo negativo annuale) , ma soprattutto giovani e adulti in età produttiva. Un lento ed inesorabile declino economico e sociale!

Si è abbassata l’asticella della qualità del lavoro, del commercio, dell’imprenditoria in generale. Perchè un imprenditore dovrebbe investire in un territorio così?

I nostri ragazzi non emigrano solo dopo aver finito le superiori per andare a studiare in qualche ateneo, ma risulta già “emigrante” nella fase 14-19 anni con le scuole superiori. Si, perchè molti ragazzi la mattina prendono autobus o treni e vanno in scuole superiori in città vicine.

Abbiamo perso eventi aggregativi di alto livello (Spoleto a Colori su tutti), ma a quanto pare , in questi giorni è forte la polemica sulla NON sfilata dei carri di Carnevale. La 197 esima edizione del carnevale Spoletino si farà in Piazza Duomo, con maschere e balletti, ma rigorosamente senza carri dei vari quartieri!! Ricordo ancora negli anni 80, quando alle elementari eravamo tutti frenetici per salire sui carri del nostro rione! Era un evento bellissimo, sentito e con premiazione finale del carro più bello!

Perso tutto… Finito. E in tanti chiedono una politica che guardi ai giovani. Come si può guardare ai giovani se il bacino elettorale da rappresentare si basa su cittadini-elettori con più di 50-60 anni?

Galeno Tinco