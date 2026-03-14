L’opinione di Galeno: niente bilancio. Comune bloccato?

La data ultima per Il bilancio di previsione , nei comuni che riescono a programmare nei tempi prescritti dalla legge , è il 31 dicembre . Poi esistono le proroghe. Lo Stato consente di arrivare fino al 28 febbraio e in realtà una prima adozione ad uno schema concreto di bilancio era arrivato il 25 febbraio. Il piccolo particolare è che in quella adozione ci fossero degli errori, non avendo conteggiato i minor introiti dati dalla gratuità dei parcheggi nei festivi e nelle domeniche (decisione poi rivista momentaneamente).

Documento , quindi che è ritornato in giunta e sarà presumibilmente votato in consiglio non prima della fine di Marzo.

Fino a fine febbraio il comune si trovava a computare le spese correnti in dodicesimi (quindi 2/12 per i primi due mesi) senza consentire altri impieghi. Da marzo la situazione è ancora peggiore, prevedendo una situazione più restrittiva. In questo caso l’ente può sostenere solo spese obbligatorie o indispensabili per evitare danni gravi all’ente.

Sembra davvero strano che questa empasse sia solo di natura contabile e non politica. Un bilancio previsionale presuppone una visione di città che va condivisa all’interno della maggioranza che governa . Ritardare un’approvazione per un errore di quisquiglie (leggasi parcheggi) ci sembra davvero fuorviante.

I parcheggi , poi, sui quali si è intervenuti con un altro articolo la settimana scorsa (su queste colonne) e che ha fatto sollevare mezza città. Quel provvedimento pare aver scontentato un po’ tutti e ancora non si capisce quali numeri siano stati presi per parlare di “poco utilizzo” dei parcheggi di struttura dopo le ore 20!

Nel frattempo , notizia uscita su alcune testate giornalistiche qualche giorno fa è l’avviamento di un procedimento di chiarimento da parte dell’ ANAC (Autorità Anti Corruzione) sull’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’intervento di rigenerazione urbana da Palazzo Collicola all’area dello stadio nel centro storico di Spoleto. Questo è ciò che si evince dall’Albo pretorio del comune Con protocollo A-2327 del 14 gennaio 2026. Il Comune di Spoleto ha prontamente risposto ai chiarimenti richiesti in merito all’appalto del Palazzetto in costruzione e sarà cura dell’ente stesso fornire ulteriori informazioni alla conclusione del procedimento. E a quanto pare, notizia di pochi minuti fa (ndr mentre si sta scrivendo questo pezzo), L’Anac ha concluso e archiviato il procedimento. Si dimostra corretto l’iter adottato dal comune di Spoleto. Molto bene , ogni tanto un plauso va fatto! Non si può dire invece la stessa cosa per un plesso scolastico cittadino. Notizia uscita ieri in serata : I ragazzi della Pianciani – Sordini sono senza riscaldamento da alcuni giorni per la rottura della centrale termica. Molti genitori ne sono venuti a conoscenza solo attraverso i giornali , in particolare con l’unico articolo uscito nella serata di venerdì 13 marzo .

Insomma tanti i temi della settimana politica spoletina.

Aspettiamo con ansia il prossimo consiglio comunale per vedere cosa accadrà e in quale direzione andrà la maggioranza . I vari distinguo delle ultime settimane ci fanno propendere che a parole e con comunicati ognuno dice la sua, ma poi come storia ci insegna….ci si ricompatta nelle sedi che istituzionalmente contano!

Galeno Tinco