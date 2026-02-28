L’opinione di Galeno: lo sport spoletino è in salute… nonostante tutto

Che dire? A Spoleto siamo sempre stati bravi ad avere ottime risorse umane , di altissimo livello , nonostante l’impiantistica sia a livelli scandalosi.

Scomodando i ricordi di altri periodi come fine anni 80-90 con l’allora Olio Venturi Volley (prima squadra occidentale a mettere insieme un russo e un americano in piena guerra fredda), continuando con il calcio a cinque della Maran, per non parlare della Ginnastica con la Farfalla spoletina più conosciuta che risponde al nome di Agnese Duranti. Perchè non ricordare poi, il calcio con lo Spoleto di Mister Pasquino, frutto di un percorso dei settori giovanili che negli anni 90 erano un vero fiore all’occhiello per la città del Festival. Ai tempi, quasi ogni quartiere (si avete capito bene quartiere) aveva la sua squadra! Come non menzionare la Stella Rossa dei campetti di San Nicolò ( i ragazzi di Cesarino), il Flaminio (che riusciva a fare anche 4 squadre dei Pulcini), lo Spoleto poi divenuta Nuova Spoleto o l’ex nuova Virtus Spoleto che si allenava al campo di Morgnano, passando poi per il San Giacomo, la Superga 48, e addirittura il Cerquestrette (squadra giovanile di San martino in trignano). Ma poi ….anche in Valnerina con il Va.sa.s. che metteva insieme ragazzi di Vallo di Nera , Sant’Anatolia di Narco e Scheggino. Insomma, si giocava a calcio ovunque e grazie al traino della Venturi, a pallavolo in ogni palestra! Una tradizione, che nel volley ha cercato di continuare la famiglia Monini con la compianta Vincenza Mari . Squadre spesso competitive in serie A2 , con ottimi settori giovanili, ma la mancanza di infrastrutture sportive idonee ha fatto naufragare il progetto e impegnare lo sforzo economico in altri palcoscenici (Perugia). Ricordiamo anche il nuoto, con società di ottimo livello, la scherma, la boxe….

Ecco..il vero problema. L’impiantistica!! dagli anni 90 ad oggi poco è stato fatto. Un project financing ha fatto rivivere il “Palatenda” di Via Visso e per fortuna direi, il Palarota è rimasto quello degli anni 90 , all’avanguardia 36 anni fa , obsoleto oggi. Lo Stadio comunale? Rimasto non agli anni 90, ma agli anni 70 con una tribuna non coperta e una pseudo tribuna a prato. Il “palavecchio” che aveva evidenti problemi di vetustà è in fase di nuova gestazione e quando sarà finito avrà una capienza di tutto rispetto….(passatemi la battuta).

Insomma di talenti questa città ne ha sfornati davvero tanti e negli anni si sono dimostrati dei campioni nonostante le varie difficoltà nel trovare sedi idonei al livello raggiunto!

Una programmazione seria, efficace e politica in tal senso non guasterebbe, anche se è difficile in un Comune che non prevede quasi mai un assessorato allo sport!

Galeno Tinco