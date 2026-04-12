L’opinione di Galeno: il PD umbro blinda il sindaco Sisti

La direzione regionale del Pd Umbro riunitasi a Perugia ,venerdì’ 11 aprile , ha mandato alcuni segnali chiari alla politica regionale tramite la relazione del segretario regionale Damiano Bernardini il quale indica un «consolidamento delle esperienze amministrative uscenti, in particolare quelle al primo mandato»

I segnali sono chiari. Almeno per due comuni come Città di Castello e Spoleto l’imperativo è candidare per il “patto avanti” o “campo largo” i sindaci uscenti.

Insomma poco cambia nei nomi ma soprattutto nel metodo. A Perugia si decide , a Spoleto si esegue. Il tutto condito da una convinzione che la vittoria al Referendum di Marzo sia la vittoria del centrosinistra o sinistracentro (é uguale) e non capendo che quella vittoria non necessariamente rispecchia solo una parte politica che poi dovrà essere votata in elezioni amministrative, caratterizzate da equilibri e finezze molto particolari…(ricordando al PD regionale che era schierato per il NO al referendum che a Spoleto e Città di Castello ha vinto il SI).

La quadra sul nome di Sisti andrà cercata e trovata sul territorio, senza tanti proclami e per un secondo mandato (di solito quello che conferma le politiche del primo mandato) si deve essere chiari su ciò che si vuole fare e lasciare da parte le chiacchiere. Va trovata una quadra tra le anime interne del Pd spoletino, va cercato un consenso tra il movimento 5 stelle e va cercato un accordo con persone più a sinistra (penso ad esempio alla vicepresidente Maura Coltorti). Non nomino i Civici , perchè ovviamente il sindaco Sisti è tra i massimi esponenti dei Civici Umbri. Questa , quindi la direzione data dal Pd regionale e se le varie componenti sono in cerca di unità di intenti non differente è la situazione dall’altra parte. Non capisco fino in fondo su chi si potrà puntare, nonostante l’attivismo del sempre verde Sergio Grifoni che conosce la città meglio di chiunque altro e che dovrà (se glielo faranno fare??) catalizzare il centro destra sulla sua persona. Menzione a parte un terzo polo (non quello dell’ospedale) politico che potrebbe affacciarsi nel panorama spoletino. L’area tra Aleanza Civica e i Catanossi Boys potrebbe esprimere un potenziale non da poco. Rimane Insieme per Spoleto del duo Cintioli-Piccioni, di area marcatamente Socialista , ad oggi in netta opposizione all’attuale Giunta. Vedremo….per ora il Pd regionale ha parlato….e “Chi vuol essere lieto sia, del doman non v’è certezza..”

Galeno Tinco