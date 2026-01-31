L’opinione di Galeno: crisi si o crisi no?

Da oggi Due Mondi News inaugura la nuova rubrica settimanale “L’opinione di Galeno”: uno sguardo sui fatti più rilevanti della settimana, dalla politica alla cronaca, dalla cultura all’attualità.

Questa settimana sta finendo e Spoleto l’ha vissuta con una verve che non le è solita.

Una serie di comunicati stampa hanno ravvivato questi pomeriggi grigi e piovosi di un gennaio che a molti sembra sempre un mese lunghissimo.

Il 27 gennaio 2026 esce un comunicato del Pd cittadino dove si palesa il senso istituzionale della scelta di non partecipare all’ultimo consiglio comunale . Concetto di Istituzione sicuramente opinabile, laddove il consiglio comunale rappresenta la più alta forma di istituzione di una città che ha democraticamente eletto i consiglieri rappresentanti di una comunità intera. Ricordiamolo…un consigliere rappresenta l’intera comunità senza vincolo di mandato. Quale luogo migliore di un consiglio comunale , quindi per dibattere, confrontare idee, modi di approccio alla vita cittadina?

Il richiamo al Sindaco che il gruppo del Partito Democratico ha espresso verte su due argomenti : Piano Regolatore e Bilancio. Argomenti cardine di una intera legislatura (e non degli ultimi mesi prima di una nuova tornata elettorale), ma sappiamo che spesso in politica il timing è più importante della sostanza, anzi direi che il timing E’ SOSTANZA.

Politicamente una crepa tra la maggioranza e il sindaco si è aperta. Quanto questa crepa poi possa diventare vera CRISI politica è difficile dirlo. Solo il tempo (poco) ci dirà se lo scontro sarà duro o se tutto rimarrà al suo posto (propendo più per questa seconda ipotesi). A seguire tutti i gruppi di opposizione in modo sparso e frammentario sono intervenuti , ognuno per rimarcare il proprio punto di vista.

Ancora una volta questa città appare divisa, spaccata, con un orizzonte elettorale tutto da decifrare. Al momento non può esserci crisi, poiché nessuno è pronto per affrontare una campagna elettorale senza avere in tasca un nome da spendere. Qualche nome qua e là si sente, congetture, voli pindarici e troppo lontani dal momento clou di una elezione. Diciamoci la verità! Al momento disegnare ad immagine e somiglianza di questa città , un candidato sindaco (o Sindaca) è davvero difficile. Trovare la cosiddetta “quadra” è impossibile in tutti gli schieramenti, siano essi di partito che civici. Di solito quando la politica “fatica” arriva il Tecnico di turno per togliersi d’impiccio da qualsiasi responsabilità. Era ciò che si poteva attendere dal parere del Comitato percorso nascita regionale , il quale ha scelto di non decidere ed ha ripassato la palla all’unico organo a cui spetta una decisione, cioè la Presidente della Regione. La politica ha scelto nel 2020, la politica deve scegliere nel 2026 in una materia che le è propria!

La politica alloca risorse , la politica deve prendersi la responsabilità di decidere. Ed è per questo motivo che il momento della scelta dei rappresentanti è fondamentale e non va snobbato a nessun livello.

