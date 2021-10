L’On. Salvatore Deidda, Capogruppo in Commissione Difesa, in visita allo Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto

Presenti anche il Senatore Franco Zaffini e l’Onorevole Emanuele Prisco

“Insieme al collega Emanuele Prisco e al Senatore Franco Zaffini abbiamo visitato, con piacere, lo Stabilimento Militare del Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto: costituito nel 1937 come Reparto del Laboratorio Caricamento Proietti Esercito di Piacenza, con lo strategico obiettivo di sostenere le esigenze delle Forze Armate e delle Amministrazioni Statali. Nel corso del tempo, l’Unità produttiva aumentò la sua autonomia nella gestione delle lavorazioni. Con il passaggio alle dirette dipendenze dell’Agenzia Industrie Difesa nel 2002, lo Stabilimento ebbe, poi, come obiettivo il raggiungimento dell’economica gestione” dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Capogruppo in Commissione Difesa;

“Abbiamo molto apprezzato tutte le attività necessarie all’allestimento, ai controlli di efficienza, al ripristino di efficienza e all’alienazione dei manufatti esplosivi – prosegue Deidda – l’Unità produttiva svolge anche attività di ripristino granate di artiglieria, gestione del controllo di efficienza di manufatti esplosivi di vario calibro e allestisce giubbetti anti proiettile per le Forze Armate italiane. Abbiamo incontrato, inoltre, la dirigenza e i rappresentanti della RSU e concordiamo sulla necessità di garantire un ricambio generazionale costante nei tempi, in modo da non disperdere l’elevata conoscenza professionale. Non si tratta solo di una risorsa per Spoleto – conclude l’esponente di FdI – ma la sola produzione di giubbotti anti proiettile, rappresenta un volano occupazionale per l’Italia”.