L’On. Mulè ha presentato un’interrogazione a risposta in commissione al Ministro della Salute sull’Ospedale San Matteo degli Infermi

È di questa mattina (26 maggio) la notizia della presentazione, da parte dell’On. Giorgio Mulè, di un’interrogazione a risposta in commissione al Ministro della Salute sull’Ospedale San Matteo degli Infermi.

Nell’interrogazione si pone l’attenzione del Ministro della Salute su alcuni fatti avvenuti all’interno del Nosocomio, ed in particolare ci si riferisce ai due decessi avvenuti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro; ed in particolare è il secondo caso a destare maggior preoccupazione per un Ospedale Dea di I livello, poiché il servizio di cardiologia non è a tutt’oggi garantito h24 ma solo fino alle ore 20; infatti nel caso specifico richiamato, il paziente giunto al pronto soccorso per problemi cardiaci è stato assistito direttamente all’interno della struttura fino alle ore 22 e successivamente è stato seguito a distanza dagli Ospedali di Terni e Foligno fino al decesso.

Ecco, come Forza Italia, visto anche la mozione che l’assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato

all’unanimità che impegna la giunta regionale a chiedere una revisione del decreto ministeriale 70 del 2015 inerente la classificazione di area disagiata e dei relativi parametri degli ospedali all’interno dell’area del cratere; continuiamo a sottolineare come sia necessario ed urgente ripristinare tutti imservizi essenziali correlati allo status di Ospedale Dea di I livello, poiché l’Ospedale San Matteo degli Infermi oltre che essere essenziale per la città di Spoleto, rappresenta un punto di riferimento per l’intero comprensorio della Valnerina.

Auspichiamo dunque l’intervento del Ministro interrogato per quanto di sua competenza, al fine di addivenire ad una risoluzione definitiva dei problemi dell’Ospedale San Matteo degli Infermi di

Spoleto.

