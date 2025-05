L’olio che unisce – Merenda nell’Uliveta 2023

Un pomeriggio all‘insegna dell‘arte, tra i sapori del territorio e le peculiarità di un paesaggio mozzafiato. Sono questi i presupposti dell’evento che si terrà domenica 1 giugno al Colle del Marchese, ridente borgo sulle colline di Castel Ritaldi circondato da ulivi secolari. Promossa dall‘Amministrazione, in collaborazione con la Pro loco, il Circolo Colle del Marchese, l’Associazione Italian Accordion Culture, la Società editrice Ars Spoletium e il Tucep, la manifestazione sarà inaugurata, alle ore 17:00, da una merenda tra gli ulivi a base di prodotti tipici, cui farà seguito un breve dibattito su un tema sempre più ricorrente, quello della transizione ecologica, che vedrà la partecipazione del Dott. Dionisio Capuano. Sarà questa anche l’occasione per presentare il progetto Ecosounds, un ‘iniziativa, quella di Ars Spoletium, volta allo sviluppo di una serie di attività integrate che inneschino un processo di economia circolare nella filiera creativa-produttiva e di fruizione della musica nel rispetto dell’ambiente e della natura. Il tutto fungerà da preludio a quello che sarà l‘evento clou, ovvero, l‘esibizione al tramonto del quartetto d‘archi UmbriaEnsemble che interpreterà un repertorio tratto dalle opere di Vivaldi, Albinoni, Mozart, Mascagni e Rossini. Una performance in acustico, rigorosamente green, fedele alla linea guida del progetto promosso e finanziato dall’Unione Europea. A seguire, come nella migliore delle tradizioni, una degustazione e i saluti dell’Amministrazione. Amministrazione che, come tiene a precisare lo stesso primo cittadino Elisa Sabbatini, non può non incentivare questo genere di iniziative finalizzate alla promozione di un territorio che fa della bellezza e della genuinità dei suoi prodotti, l‘incipit per veicolare sempre più presenze in loco. Amministrazione che guarda al futuro e che non può esimersi dalle politiche rivolte alla Green economy e alla Carbon footprint. Amministrazione che sposa appieno l‘associazionismo e che incentiva la cooperazione tra più soggetti, proprio come in questa occasione, motivati da valori comuni e dall‘amore per le proprie radici. (Per informazioni e prenotazioni: e-mail pirintina90@gmail.com – tel. 320 0892268)