C’è tempo fino al 19 settembre

É stato prorogato a lunedì 19 settembre 2022 l’avviso per la concessione di un locale di proprietà comunale in via del Mercato, da adibire ad esercizio commerciale, online nel sito istituzionale dell’Ente (https://bit.ly/3cfTdl4).

Si tratta di uno spazio di 37 mq per cui il Comune di Spoleto, con l’obiettivo di incentivare l’attivazione di attività commerciali nel centro storico della città, chiede un canone di locazione mensile di 5 euro a metro quadro, pari a 185 euro al mese.

Le domande, che dovranno essere inviate tramite pec all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it entro le ore 12.00 di lunedì 19 settembre, saranno esaminate da un’apposita Commissione tecnica interna, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, andando a valutare le caratteristiche progettuali dell’attività proposta.

I punteggi verranno assegnati sulla base di una serie di criteri: dall’offerta economica, che può essere maggiore dei 5 euro al metro quadro indicati; dalla tipologia dell’attività (artigianale, commerciale, ecc.), fino alle caratteristiche proprie dell’attività proposta (promozione dei prodotti del territorio, certificazione di qualità, attività under 35, ecc.).

I soggetti interessati dovranno prendere visione del locale oggetto del bando, previo appuntamento, da concordare con il Dipartimento Marketing, Innovazione imprenditoriale, turismo 4.0 e valorizzazione dell’economia locale telefonando al numero 0743 218618 – 610 o scrivendo all’email sviluppo.economico@comune.spoleto.pg.it.