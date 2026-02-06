L’Obiettivo: le Fonti del Clitunno

  • Fabio Gasparri
  • Febbraio 7, 2026
  • L'obiettivo
    • C’è uno sguardo che torna a raccontare la città — e non solo.

    Riparte su Due Mondi News “L’Obiettivo”, la rubrica fotografica settimanale che invita i lettori a riscoprire luoghi, monumenti ed eventi attraverso gli scatti del direttore. Un viaggio per immagini, fatto di dettagli, atmosfere e prospettive che spesso sfuggono allo sguardo quotidiano.

    Per questo primo appuntamento abbiamo scelto di varcare i confini del territorio comunale e lasciarci guidare dalla bellezza senza tempo delle Fonti del Clitunno, protagoniste di una galleria fotografica che inaugura questo nuovo percorso visivo. Un ritorno che è anche un invito a fermarsi, osservare e guardare più a fondo.

    Le Fonti del Clitunno offrono un paesaggio di acque limpide e vegetazione rigogliosa, da sempre avvolto da un’aura di sacralità. Già in epoca romana il luogo era dedicato al dio Clitunno, simbolo di purezza.

    Questo fascino antico ispirò Giosuè Carducci, che nella poesia Alle fonti del Clitunno celebrò il sito come viva memoria del mondo classico. Ancora oggi le Fonti restano uno spazio di quiete e contemplazione, dove natura, storia e poesia si incontrano.

    Salve, Umbria verde, e tu del puro fonte

    nume Clitumno! Sento in cuor l’antica

    patria e aleggiarmi su l’accesa fronte

    gl’itali iddii.

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-01-13 10:48:12
    Se le "solerti" impiegate dell'Ufficio Tecnico del Comune la smettessero di ostacolare le pratiche per la ricostruzione adducendo motivazioni pretestuose,.....
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:34:12
    Un momento sobrio ma denso di significato
    LUCA SPINELLI • CONSULENTE FINANZIARIO 2026-01-12 17:28:43
    Finalmente cifre chiare e interventi mirati
    Aurelio Fabiani 2025-12-23 07:31:05
    Passerella di Natale per l' Amministrazione comunale al Caio Melisso. Ho retto un' ora e poi me ne sono andato......
    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla