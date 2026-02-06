L’Obiettivo: le Fonti del Clitunno

C’è uno sguardo che torna a raccontare la città — e non solo.

Riparte su Due Mondi News “L’Obiettivo”, la rubrica fotografica settimanale che invita i lettori a riscoprire luoghi, monumenti ed eventi attraverso gli scatti del direttore. Un viaggio per immagini, fatto di dettagli, atmosfere e prospettive che spesso sfuggono allo sguardo quotidiano.

Per questo primo appuntamento abbiamo scelto di varcare i confini del territorio comunale e lasciarci guidare dalla bellezza senza tempo delle Fonti del Clitunno, protagoniste di una galleria fotografica che inaugura questo nuovo percorso visivo. Un ritorno che è anche un invito a fermarsi, osservare e guardare più a fondo.

Le Fonti del Clitunno offrono un paesaggio di acque limpide e vegetazione rigogliosa, da sempre avvolto da un’aura di sacralità. Già in epoca romana il luogo era dedicato al dio Clitunno, simbolo di purezza.

Questo fascino antico ispirò Giosuè Carducci, che nella poesia Alle fonti del Clitunno celebrò il sito come viva memoria del mondo classico. Ancora oggi le Fonti restano uno spazio di quiete e contemplazione, dove natura, storia e poesia si incontrano.

Salve, Umbria verde, e tu del puro fonte

nume Clitumno! Sento in cuor l’antica

patria e aleggiarmi su l’accesa fronte

gl’itali iddii.