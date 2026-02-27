L’Obiettivo: il mercatino di Pissignano

Questa settimana la macchina fotografica del direttore esce dai confini di Spoleto per condurci a Pissignano, nel territorio comunale di Campello sul Clitunno, uno degli angoli più suggestivi dell’Umbria, dove storia, paesaggio e tradizione si incontrano.



Ogni prima domenica del mese, tra le frazioni di Pissignano e Settecamini, passando per le celebri Fonti del Clitunno e San Cipriano, si svolge l’ormai storica Fiera dell’Antiquariato, del Rigattiere e del Collezionismo d’Arte. Un appuntamento che, con oltre 600 espositori, rappresenta per importanza e grandezza la prima fiera dell’Umbria e una delle più vaste d’Italia nel suo genere.

Fondata nei primi anni Novanta, la manifestazione è cresciuta nel tempo fino a trasformarsi in un vero e proprio punto di riferimento per appassionati, antiquari, rigattieri e curiosi provenienti da tutto il Centro Italia. Un luogo privilegiato dove andare “a caccia” di occasioni irripetibili, tra oggetti rari e testimonianze di epoche passate.

Le proposte sono vastissime: dall’antiquariato alle porcellane e ceramiche di varia manifattura, dai mobili d’epoca ai quadri e agli orologi antichi e da collezione. Non mancano pezzi unici e curiosità provenienti dalla “soffitta della nonna”, accanto alle creazioni dell’artigianato locale e artistico.

Quella di Pissignano è molto più di una fiera. Passeggiando tra le bancarelle si compie un vero viaggio a ritroso nel tempo, osservando utensili specifici e talvolta sorprendenti delle arti e dei mestieri di un tempo. Oggetti che raccontano la storia degli stili di vita, dei cambiamenti del gusto e delle abitudini quotidiane, restituendo uno spaccato autentico della nostra memoria collettiva.

Un appuntamento tra i più apprezzati dai collezionisti del Centro Italia, ma anche imperdibile per chiunque ami il Bello, l’Introvabile e il fascino delle cose che hanno una storia da raccontare.

Domani, primo marzo, il mercatino di Pissignano vi aspetta. Un’occasione per lasciarsi guidare dall’obiettivo… e dalla meraviglia.