L’Obiettivo: il Carnevale di Spoleto

  • Redazione
  • Febbraio 14, 2026
  • L'obiettivo
  • Letto 24

    • Torna l’appuntamento settimanale con la nostra rubrica fotografica: “L’Obiettivo”.

    Nel pieno del Carnevale, abbiamo scelto di scavare nell’archivio di Due Mondi News per proporvi una selezione delle immagini più belle delle edizioni passate del Carnevale di Spoleto  tra maschere, carri allegorici e sorrisi che raccontano la magia della festa.

    Sfogliate con noi questa galleria speciale: lasciatevi trasportare dai colori, dai dettagli e dalle emozioni che solo il Carnevale sa regalare. Perché ogni fotografia è un ricordo che torna a vivere, e ogni ricordo è un tassello della nostra storia.

