Questa mattina il giuramento dei 43 lavoratori e lavoratrici assunti recentemente dal Comune di Spoleto



Il sindaco Andrea Sisti: “Siete le forze nuove di questo Ente e abbiamo davanti sfide importanti. L’obiettivo è lavorare insieme per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità”

Hanno giurato questa mattina nella Sala Spoletium del Palazzo comunale i 43 lavoratori e lavoratrici assunti recentemente dal Comune di Spoleto.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Andrea Sisti, del vicesindaco Stefano Lisci e degli assessori Luigina Renzi e Giovanni Paroli.

“Innanzitutto vi do il benvenuto dell’amministrazione comunale – sono state le parole del sindaco Sisti – Abbiamo davanti sfide importanti e in questo percorso il vostro sarà un apporto inportante. Abbiamo tutti il dovere di accrescere il nostro bagaglio di conoscenze, perché solo con il sapere e il confronto possiamo riuscire a risolvere i problemi della nostra comunità. Noi desideriamo che il vostro, come quello di tutti i dipendenti del Comune, sia un percorso di valore, volto al miglioramento continuo.

Il Comune è essenziale nella vita di tutti i giorni per fare funzionare la città – ha aggiunto il sindaco – Spoleto è una città bellissima e dobbiamo averne cura: questo è il primo dei nostri doveri. Voi siete le forze nuove di questa amministrazione e insiemensiamo chiamati a lavorare affinché i progetti che stiamo sviluppando siano sempre una funzionali al disegno della Spoleto del futuro. Per farlo dobbiamo essere capaci di darci degli obiettivi, senza i quali rischiamo di perdere il senso di quello che facciamo e di non dare un buon servizio al cittadino”.