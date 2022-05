Lo sport unisce sotto il segno di Quintana Padel Cup

di Mariolina Savino

Nella città di Foligno, l’ente di promozione sportiva Msp Italia,

darà inizio ad una nuova manifestazione: “Quintana Padel Cup”.

Un evento sportivo che coinvolgerà tutto il territorio Folignate

e comuni limitrofi.

Nel mese di Maggio, precisamente dal 21 al 29, periodo che precede l’inizio della Quintana, saranno fatte, all’interno dei club partecipanti, delle selezioni e delle esibizioni, che porteranno a definire, quale sarà la coppia maschile e la coppia mista oltre all’impianto più rilevante del territorio.

L’ evento sportivo, patrocinato dal comune di Foligno e approvato dall’ Ente Giostra Quintana, è dedicato a tutto il pubblico amatoriale di questa attività che da recenti studi risulterebbe avere una grande correlazione con il pubblico che parteciperà attivamente alla manifestazione sportivo-culturale Quintana.

All’interno della manifestazione di Padel, inoltre, di grande importanza sarà, l’avvicinamento a questo “nuovo” sport presente nel territorio Umbro, con delle associazioni e cooperative sociali per la sensibilizzazione sportiva a ragazzi con disabilità, che darà loro la scoperta di questa nuova attività sportiva.

Gli impianti che prenderanno parte a questo evento saranno 8 con una partecipazione stimata di numerosi iscritti .

L’evento ha lo scopo di creare socialità, divertimento e benessere nel territorio Folignate e degli altri comuni ospitati, nell’ordine Montefalco, Spello e Trevi, tramite l’attività sportiva, che in un periodo come questo attuale, ha un immenso valore.