Esiste un gioco che è, allo stesso tempo, scienza, arte e sport. Un linguaggio universale capace di allenare la logica, stimolare il pensiero creativo e forgiare il carattere dei più giovani. Sabato 21 febbraio, gli spazi del Centro Commerciale Emisfero di Perugia si trasformeranno in un’arena intellettuale per la terza edizione di un appuntamento ormai diventato un punto di riferimento per il territorio.

L’iniziativa nasce da una solida sinergia tra realtà che credono nel valore sociale della cultura: il Centro Commerciale Emisfero, l’ASD Scacchi Augusta Perusia e l’Associazione Culturale A.S.I.. Un evento fortemente voluto dalla direttrice del Centro Commerciale Emisfero di Perugia, la dottoressa Francesca Bardelli, la cui visione ha permesso di trasformare un luogo di commercio in uno spazio di crescita e aggregazione.

Il valore didattico degli scacchi

Definiti spesso come “la palestra della mente”, gli scacchi offrono un potenziale pedagogico straordinario. In un’epoca dominata dalla velocità digitale, sedersi davanti a una scacchiera insegna la pazienza, la pianificazione strategica e la responsabilità delle proprie scelte. La manifestazione punta proprio a questo: dimostrare come il pensiero creativo possa tradursi in mosse concrete, favorendo lo sviluppo intellettuale dei cittadini di domani attraverso il divertimento e l’amicizia.

Il Programma della Manifestazione

La giornata di sabato sarà divisa in due momenti chiave, pensati per accogliere sia i neofiti che i piccoli agonisti:

Mattina (ore 10:00 – 13:00): Scoperta e Allenamento Esperti istruttori saranno a disposizione per svelare i segreti del gioco. Sarà possibile allenarsi con giocatori esperti e cimentarsi con la suggestiva scacchiera gigante , un modo dinamico e scenografico per vivere lo sport della mente.

Pomeriggio (dalle ore 15:30): Il Torneo dei Giovani Il momento della sfida. Un torneo riservato ai ragazzi che decreterà, in un clima di sana competizione, il Re e la Regina degli scacchi dell’Emisfero di Perugia.

Come Partecipare

L’organizzazione sottolinea l’importanza dell’accessibilità: l’iscrizione a tutte le iniziative è completamente gratuita. Un segnale forte per promuovere la diffusione di questa disciplina a ogni livello sociale.

Info utili: L’evento si terrà in Via Fiesole, 1. Per partecipare è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo: grifetto.88@tiscali.it.