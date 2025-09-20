Lo Spoleto tessera Canalicchio, domani la sfida casalinga contro la Nuova Alba

    • Lo Spoleto di mister Alessandro Cavalli (foto) dopo i primi due pareggi in avvio di stagione è a caccia della prima vittoria nel Campionato di Eccellenza. Domani, alle 15 all’Ivo Rutili di Baiano i biancorossi ospiteranno la Nuova Alba. Per l’occasione il tecnico ternano potrà contare su un nuovo difrnsore.

    “La ASD Spoleto  – si legge in una nota – è lieta di annunciare l’arrivo in biancorosso di Nicolò Canalicchio, classe 2001.

    Giocatore duttile e autentico jolly, Canalicchio può ricoprire più ruoli, sia a centrocampo che in difesa, garantendo solidità e versatilità alla rosa a disposizione di mister Cavalli.

    Proveniente dal Rieti, vanta esperienze significative con Taranto, Foligno, Rimini, Atletico BMG e Sammaurese, che ne hanno arricchito il percorso di crescita calcistica.”

