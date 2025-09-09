Lo Spoleto si presenta in Piazza Duomo

  • Redazione
  • Settembre 9, 2025
  • Calcio
  • Letto 65

    • Sarà piazza Duomo, venerdì 12 settembre, a partire dalle ore 19.30, a fare da cornice per la presentazione ufficiale di tutta la famiglia dell’ASD Spoleto, guidata dal presidente Vittorio Montesi.

    Nel corso della ‘Notte Biancorossa’ verranno presentate alla città la , Prima squadra, la formazione  Juniores, il Settore giovanile e la  Scuola calcio Junior M8 Spoleto con i relativi staff dirigenziali e tecnici.

    Tutta la cittadinanza e gli appassionati di calcio sono invitati a partecipare.

    Share

    Articolo precedente

    Enduro Summer 2025: bene i ragazzi spoletini

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....