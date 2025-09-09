Lo Spoleto si presenta in Piazza Duomo

Sarà piazza Duomo, venerdì 12 settembre, a partire dalle ore 19.30, a fare da cornice per la presentazione ufficiale di tutta la famiglia dell’ASD Spoleto, guidata dal presidente Vittorio Montesi.
Nel corso della ‘Notte Biancorossa’ verranno presentate alla città la , Prima squadra, la formazione Juniores, il Settore giovanile e la Scuola calcio Junior M8 Spoleto con i relativi staff dirigenziali e tecnici.
Tutta la cittadinanza e gli appassionati di calcio sono invitati a partecipare.
