Lo Spoleto piazza due colpi in attacco: ecco Akhigbe e Daja

Lo Spoleto piazza un doppio colpo di mercato e rafforza il proprio reparto offensivo in vista della seconda parte del campionato di Eccellenza. La società del presidente Vittorio Montesi, sotto la guida del direttore sportivo Alberto Del Frate (foto) e dell’allenatore Marco Isidori, ha ufficializzato il tesseramento di Akhigbe Jeffery Junior e Daja Raul, entrambi provenienti dal Pontevalleceppi.

Il primo, Akhigbe Jeffery Junior, classe 2002, è un attaccante nigeriano duttile e moderno, capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo: prima punta, seconda punta o esterno. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Pontevalleceppi, andando a segno in tre occasioni. In Eccellenza è già un profilo conosciuto: lo scorso anno ha militato nell’Angelana, mentre due stagioni fa era al Castiglion del Lago, confermando continuità e affidabilità nel massimo torneo regionale.

Contestualmente, lo Spoleto accoglie anche Daja Raul, esterno offensivo classe 2006 e altro innesto proveniente dal Pontevalleceppi. Il giovane talento andrà a rinforzare il gruppo fuoriquota biancorosso. Nella passata stagione si è messo in luce con la Juniores Nazionale del Foligno, realizzando ben 11 gol e distinguendosi come uno dei profili più promettenti della categoria.

La società ha espresso grande soddisfazione per le due operazioni, dando il benvenuto ai nuovi arrivati e augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia biancorossa.