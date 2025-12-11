Lo Spoleto piazza due colpi in attacco: ecco Akhigbe e Daja

  • Redazione
  • Dicembre 11, 2025
  • Calcio
  • Letto 79

    • Lo Spoleto piazza un doppio colpo di mercato e rafforza il proprio reparto offensivo in vista della seconda parte del campionato di Eccellenza. La società del presidente Vittorio Montesi, sotto la guida del direttore sportivo Alberto Del Frate (foto) e dell’allenatore Marco Isidori, ha ufficializzato il tesseramento di Akhigbe Jeffery Junior e Daja Raul, entrambi provenienti dal Pontevalleceppi.

    Il primo, Akhigbe Jeffery Junior, classe 2002, è un attaccante nigeriano duttile e moderno, capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo: prima punta, seconda punta o esterno. Nella prima parte della stagione ha vestito la maglia del Pontevalleceppi, andando a segno in tre occasioni. In Eccellenza è già un profilo conosciuto: lo scorso anno ha militato nell’Angelana, mentre due stagioni fa era al Castiglion del Lago, confermando continuità e affidabilità nel massimo torneo regionale.

    Contestualmente, lo Spoleto accoglie anche Daja Raul, esterno offensivo classe 2006 e altro innesto proveniente dal Pontevalleceppi. Il giovane talento andrà a rinforzare il gruppo fuoriquota biancorosso. Nella passata stagione si è messo in luce con la Juniores Nazionale del Foligno, realizzando ben 11 gol e distinguendosi come uno dei profili più promettenti della categoria.

    La società ha espresso grande soddisfazione per le due operazioni, dando il benvenuto ai nuovi arrivati e augurando loro un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia biancorossa.

    Share

    Articolo precedente

    Coppa Italia, Ducato-Rivo Subasio 4-1, la galleria fotografica

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....