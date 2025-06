Lo Spoleto per l’Eccellenza prende forma: tre conferme e tre arrivi

(DMN) Spoleto – a poche settimane dal trionfo del “Blasone” che ha sancito il ritorno in Eccellenza, lo Spoleto del confermato mister Alessandro Cavalli inizia a prendere forma.

Faranno parte della squadra che affronterà la massima serie dilettantistica regionale il capitano Lorenzo Colarieti, l’attaccante Mikele Kola e il portiere Alessandro Antonini.

Ai tre confermati si aggiungono tre nuovi acquisti: Leonardo Brmedetti, classe 2003 che nelle ultime due stagioni ha messo in mostra il suo talento con la Fulgens Foligno, contribuendo con 8 presenze in Serie D. Nella parte finale dell’ultimo campionato ha maturato ulteriore esperienza in Eccellenza, vestendo i colori dell’Umbertide Agape.

Giovanni Balzamo, classe 1999, proveniente dalla Ducato Spoleto, pronto a portare solidità e dinamismo al repartoffensivo e il giovane Filippo Zinni (2007), giovane talento spoletino anche lui dalla Ducato Spoleto, che si unisce al team con grande entusiasmo rinforzando il reparto dei fuoriquota.