Lo Spoleto non si ferma più: preso anche Mattia Pazzogna

L’esperto difensore arriva in prestito dalla Ducato

(DMN) Spoleto – non si fermano le operazioni in entrata del neonato Spoleto Calcio. Il diesse Alberto del Frate ha trovato l’accordo per l’approdo in biancorosso di una vecchia conoscenza di mister Raggi: Mattia Pazzogna.

Lo Spoleto ASD – si legge nella pagina Facebook ufficiale della società – annuncia di aver perfezionato per il corrente anno, il tesseramento del difensore Mattia Pazzogna.

Il ragazzo, classe 1999, ma oramai un veterano della categoria è arrivato con la formula del prestito dalla Ducato Spoleto e sarà così un perno fondamentale della difesa per il campionato di promozione che la società si accinge a disputare.