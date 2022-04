Lo Spoleto Meeting Art tra Spoleto, Venezia e Bruxelles per una nuova Geografia dell’Arte

Lo Spoleto meeting Art ha da poco presentato sette artisti con mostre personali alla 59a Biennale di Venezia, mentre a Spoleto il prof Luca Filipponi ha partecipato alla presentazione della mostra personale “Geografie Inattese” dell’artista Nadia Medda ( fino al 1 maggio in via Saffi Sala Via Visiale e Ex Monte di Pietà). Questa artista ha scelto Spoleto per presentare ed esporre le sue creazioni che hanno avuto un notevole successo di critica e di pubblico e raccontano le

sue sperimentazioni e la sua storia artistica.

Sempre a Spoleto al Caffè Letterario del Sansi di via della Salara Vecchia 21 la mostra Astrattismo a Spoleto con opere di Giuseppe De Gregorio, Fausto Bronchi, Sergio Bizzarri, Evelina Marinangeli, Alfredo Titta e Mael resterà aperta al pubblico fino al 30 aprile.

A Venezia Lo Spoleto meeting Art ha avuto un bagno di folla e di successi per la presentazione del Catalogo Ufficiale Giovani Europei Magazine Speciale 59a Biennale di Venezia a cura di Paola Biadetti patrocinato da numerose istituzioni Europee presso le quali sarà presentato dal 2 al 7 maggio e dalla molto importante Ava (Associazione Venezia Albergatori).

Lo Spoleto Meeting Art ha creato un vero e proprio circuito comunicativo tra arte, cultura, media e gli alberghi storici Veneziani con 4 mostre a Venezia Lido e 3 mostre a Venezia città. Ecco gli artisti presenti con mostre personali : Patrizia Dalla Valle ( Villa Pannonia), Lorenza Altamore ( Hotel Hungaria), Luigi Gregorio ( Palazzo Hotel Cristallo), Lorenzo Ludi ( Hotel Exelcior Dependance Tc Venezia), Mario Lo Coco ( Santa Croce Boutique Hotel), Silvio Amato ( Venice Time Hotel ), Silvio Craia ( Egò Boutique Hotel Venezia). Per il presidente del Menotti Art Festival Spoleto sono arrivate anche le importanti legittimazioni internazionali alla Biennale di Venezia con la partecipazione alla presentazione del Padiglione del Sudafrica alla presenza del Ministro della Cultura, la partecipazione alle mostre di Palazzo Bembo insieme alla direttrice Ekaterina Tchakarova ed al curatore Luca Curci. E poi l’evento Clou del momento a Palazzo Grassi : ” Ho partecipato alla presentazione critica ed alla pubblicizzazione della mostra storica Antologica dell’artista di origine sudafricana Marlene Dumas che ho invitato a Spoleto ed è stato un grande ed intenso momento per me e per la kermesse che rappresento”.