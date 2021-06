Lo Spoleto Meeting Art si presenta tra arte e letteratura

Domenica 20 giugno, ore 16.30, via Salara Vecchia 21

Domenica 20 giugno alle ore 16 30 sarà presentato il nuovo spazio espositivo permanente dello Spoleto meeting art e del Menotti art Festival già sold out per settembre dal 24-27. Nello spazio multi arti di via della Salara vecchia 21saranno presentati 10 artisti provenienti da tutta Italia : Silvio Craia ( marche), Fiacchini Sonia (Toscana), Giuffrè Valerio (Lazio), Iallussi Sevasti (Lazio), Lo Coco Mario ( Sicilia), Maiorini Piergiorgio ( Lazio), Natale Andrea (Campania), Olano Omar ( Uruguay), Raggetty Tony ( Umbria), Vetturini Luciano ( Umbria).

Per l’occasione e la presentazione interverranno Paola Biadetti che cura anche l’esposizione ed è il direttore artistico della kermesse, Angelo Matteo Socci artista e critico d’arte, Francesco Ansidei presidente dell’associazione Montemarte, Sandro Bini presidente della commissione del premio Spoleto, il soprano Tania Di Giorgio, direttore musicale del menotti art festival musica che presenterà anche il progetto accademia, Tiziana Ovelli giornalista e media partner con Radio Studio erre ed il prof Luca Filipponi presidente del Menotti art festival Spoleto, porterà i suoi saluti il giornalista Rosario Murro ( candidato Sindaco a Spoleto).

Lo stesso professore ha espresso soddisfazione per il trend delle kermesse artistiche: “nel corso del festival dei due mondi organizziamo bel 6mostre d’arte e 5 eventi culturali contribuendo a portare molte a Spoleto. Per settembre Art In the City Spoleto siamo già sold out dal 24 al 27 settembre con oltre 100 spazi espositivi, a Venezia Biennale siamo lo stesso Sold Out con lo Spoleto meeting art Venezia città che ci ha messo a disposizione spazi importantissimi come il teatro La Fenice e tanti altri”.