Lo Spoleto Meeting Art si presenta nel cuore della Toscana

Dopo alcuni anni lo Spoleto meeting art torna a Firenze ( presentazione mercoledì ore 16 30) con un bel parterre di artisti, letterati e giornalisti.



Alle ore 16 30 di mercoledì 30 novembre verrà presentato il progetto culturale a cura di luca Filipponi, Paola Biadetti ed Enzo Dall’Ara, sempre di più critico di riferimento della kermesse spoletina. Dalle ore 16 30 con questo “menage a trois” saranno presentati gli artisti che espongono presso lo Spazio Espositivo San Marco



via san Zanobi 45 nel cuore di Firenze : Lorenza Altamore,Morena Bellanca, Patrizia dalla Valle,Rosetta Giombarresi, Valerio Giuffrè,Antonella Lauria,



Pierina Martelli,Marcello Marzulli, Maurizio Orsolini,Adriano Sambri, Elisabetta Serafini, Marilena Tesei. A pochi metri al gran Caffè San Marco ci sarà la



minipersonale dello scultore Piergiorgio Maiorini.







Per l’occasione il giornalista Fabrizio Borghini effettuerà un servizio Tv per il network Italia 7 ed altri network con la partecipazione straordinaria della direttrice del menotti art festival Musica Tania Di Giorgio e della stilista e designer Eleonora Altamore. A seguire sarà



presentato l’ultimo libro di successo del prof Simone Fagioli, Filosofia e Logica argomentativa in Aristotele (Giappichelli Editore).



Nella giornata di domenica 4 dicembre sarà presentato l’ultimo libro dello scrittore,filosofo ed artista romano Valerio Giuffrè, Congiura Antioccidentale ( Bastoggi Editore) con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Catapano Rettore Auge, della musicista e docente Emanuela Mari e della Chef dei Vip Felicità Romagnoli. Luca Filipponi presidente del menotti art festival Spoleto in foto con Giuseppe Catapano hanno espresso soddisfazione : ” il progetto culturale Spoleto ha avuto un notevole successo e consenso qui a Firenze in attesa di partire per Stoccolma alla cerimonia del Nobel della letteratura nei prossimi giorni”.