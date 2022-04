Lo Spoleto Meeting Art si presenta alla Biennale di Venezia

Sarà un week end molto caldo, paradossalmente e metaforicamente, per la kermesse spoletina guidata dal prof Luca Filipponi con la direzione artistica e comunicazione della dr.Paola Biadetti, consulenza artistica del dott.Enzo Dall’Ara, fine settimana nel quale saranno presentati ben sette artisti con

mostre personale e mini personali negli hotel Veneziani con i patrocini delle maggiori istituzioni europee e quello dell’Ava ( associazione albergatori Venezia). Si partirà con l’incontro da parte del prof Luca Filipponi, presidente del Menotti art festival Spoleto del ministro della cultura della Repubblica del Sudafrica e dell’ambasciatore in Italia sempre del Sudafrica in occasione della presentazione del padiglione Sudafricano alla Biennale dell’Arte di Venezia ( 59a Edizione), venerdì 22 presso Arsenale Arena 1. Sabato 23 ore 17 a Villa Pannonia sarà presentata la mostra personale dell’artista mosaicista Patrizia Dalle Valle con presentazione critica di Enzo Dall’Ara e catalogo collegato con la partecipazione della curatrice artistica Assunta Cuozzo. A seguire alle 18 Palazzo Hotel Hungaria di Venezia Lido presentazione della mostra personale di Patrizia Altamore con catalogo Giovani Europei magazine in anteprima, in quanto lo stesso catalogo e le stesse artiste saranno presentate il 4 maggio a Bruxelles al Parlamento Europeo. Il giorno 24 aprile saranno presentate le mostre di Luigi Gregorio ( Hotel Cristallo Venezia Lido), Lorenzo Ludi ( Hotel Exelcior Dependance Tc Venezia).

Poi ancora il maestro maiorese e direttore di Costiera Arte Silvio Amato presso il Venice Times Hotel; il maestro e scultore siciliano pluripremiato Mario Lo Coco presso il Santa Croce Boutique Hotel Venezia ed il maestro e professore maceratese Silvio Craia, genio dell’informale ed amico personale di Alberto Burri presso Egò Boutique Hotel Venezia. Il prof Luca Filipponi ed il dott Enzo dall’Ara annunceranno anche tutti gli eventi di Bruxelles nei quali le artiste Lorenza Altamore e Patrizia Dalla Valle saranno le principali interpreti con le mostre alla sede della Regione Abruzzo di Bruxelles e della Commissione Europea che avrà una grandissima risonanza. E’ prevista la partecipazione straordinaria della stilista e designer Eleonora Altamore. Nei giorni successivi il prof Luca Filipponi girerà un servizio televisivo per La 7 e Canale Italia e visiterà a Palazzo Grassi la mostra personale antologica dell’artista sudafricana Marlene Dumas.