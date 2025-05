Lo Spoleto Meeting art da Bruxelles a Venezia Biennale . Presentazione a Venezia sabato 24

Dopo il successo dello Spoleto meeting art Bruxelles, il presidente ( in foto con Gabriella Ceccarelli responsabile Regione Umbria a Bruxelles) Luca Filipponi presenterà a Venezia nel prossimo week end le mostre d’arte ed i nuovi progetti culturali compreso quello del Leone d’Oro della Cultura.

Venerdì 23 si darà il la alle mostre della kermesse spoletina a Venezia a cura di Luca Filipponi, Assunta Cuozzo, Carla Mazzoni e la direzione artistica-comunicativa di Paola Biadetti : a Villa Pannonia di Venezia Lido mostra personale di Enzo Mauri ( dal 23 maggio al 14 giugno) e Silvo Natali dal 14 giugno al 4 luglio, Hotel Cristallo di Venezia Lido mostra personale di Lorenzo Ludi, Hotel president di Mestre (VE) mostra personale di Eugenia Serafini. Altre mostre d’arte, progetti artistici ed installazioni in tutta la città di Venezia con opere di ; Evelina Marinangeli, Mario Lo Coco, Piergiorgio Maiorini, Silvio Amato, Rita Elisa Landeau Orsini, Antonio Barbuto. La presentazione mediatica delle mostre avverrà alle ore 17 di venerdì 23 a Villa Pannonia.

Il giorno 24 maggio alle ore 16 presso Scoletta dei Calegheri San Polo 2857 Venezia verrà presentato il premio internazionale Menotti art festival Spoleto e quotidiano La Notte per La promozione delle arti e della cultura speciale Biennale di architettura 2025 e contestualmente il Progetto-Premio Leone d’Oro della Cultura 2025. Ecco l’elenco dei premiati nelle due kermesse: Fabia Baldi, Aurelio Bettini, Alessandro Calonaci, Simone Civale, Maria Concetta Borgese, Loredana Civitillo, Domenico di Mundo, Simone Fagioli, Anna Ferretti, Andrea Sirotti Gaudenzi, Eugenio Giani, Michele Grillo, Roberto Croce, Nela Ionescu Munich, Rita Elisa Landeau Orsini, Mario Lo Coco,Lorenzo Ludi, Gaspare Maniscalco, Enzo Mauri,Sabrina Morelli, Susanna Musetti, Andrea Natale,Silvio Natali, Duilio Papi,, Santina Paradiso, Patrizia Riello Pera, Pasquale Rineli, Rita Scelfo, Maris Schiavo, Eugenia Serafini, Francesco Terrone, Francesco Testa, Giuseppa Turiano, William Tode, Marco Zollo. Tra gli ospiti speciali che effettueranno anche delle performance : Antonio Barbuto, Giuseppe de Chiara, Gaetano Gennai, Emanuela Mari, Anna Maria Petrova, Alfonsina Zollo. Il leoni d’oro della cultura sono stati realizzati da Mario Lo Coco, Paola Biadetti, Silvio Craia. Nel corso della manifestazione il rettore Giuseppe Catapano della Auge Università ed il presidente della Accademia Auge Cesare Civini presenteranno i nuovi progetti universitari , mentre l’ agenzia Formativa Iefo e l’Istituto Europeo per la Formazione presieduto dal prof Luca Filipponi insieme a Maria Concetta Borgese ( direttore scientifico) e Sabrina Morelli ( v.presidente del premio) conferiranno due lauree onoris causa in scienze artistiche e filosofiche a Rita Scelfo e Nela Ionescu Munich