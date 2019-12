Lo Spoleto Meeting Art al Caffè Letterario del Sansi

Luca Filipponi :«straordinari progetti per il 2020»

Lo Spoleto Meeting Art presso una delle più antiche dimore spoletine in via della Salaria vecchia 21 aprirà in permanenza un punto di ritrovo e di raccolta delle arti che sarà denominato ” Il Caffè Letterario del Sansi” a cura di Luca Filipponi e direzione artistica di Paola Biadetti.

Lo spazio culturale-galleria sarà inaugurato il giorno 22 dicembre ore 16 con la presentazione critica di Sandro Costanzi ed Angelo Matteo Socci, storici e critici dell’arte legati al Menotti Art Festival sin dalla prima edizione.

La mostra sarà presentata dal Prof. Luca Filipponi, con la cura e la direzione artistica di Paola Biadetti e sarà aperta al pubblico fino al 31 Gennaio 2020.

Di seguito gli artisti presenti all’esposizione-evento Spoleto Meeting Art CLS:

Angelini Rossana (Spoleto), Bellanca Morena (Terni), Berto Giampaolo (Roma), Carlini Giorgio (Spoleto), Cozzini Vano Marisa (Frosinone), Craia Silvio (Macerata), Demegni Giovanna (Spoleto), Diglio Danila (Spoleto), Gatteschi Lucio (Arezzo), Giuffrè Valerio (Roma), Gregorio Luigi (Rieti), Ludi Lorenzo (La Spezia), Maiorini Piergiorgio (Roma), Nuzzi Ermelinda (Bari), Rossetti Anna Rita (Terni), Sambri Adriano (Arezzo), Serafini Elisabetta (Viterbo), Trotti Sandro (Roma).

Il Menotti Art Festival Spoleto è presente in numerose location in Italia e all’estero con esposizioni artistiche ed altre progettualità culturali: Spoleto Meeting Art Bruxelles (in Avenue Louise 210 Bruxelles fino al 31 Marzo), Personale di Rossana Jaccheo (chiesa di San Giacomo alla Lungara Roma), Maestri a Confronto Gatteschi-Sernesi-Gambelli (Museo Archeologico di Monteleone di Spoleto fino al 31 Gennaio). Soddisfatto il Presidente Prof. Luca Filipponi per il bilancio dell’attività svolte e da svolgere:<< Il Menotti Art Festival ha avuto notevoli sviluppi positivi nel 2019 e ci sono degli straordinari progetti per il 2020>>.