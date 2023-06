Lo Spoleto Calcio vola in Eccellenza

3-1 al Tavernelle grazie alla rete di Paganelli e alla doppietta Gesuele: Quaglietti e compagni in trionfo

(DMN) Città di Castello – Lo Spoleto di Francesco Raggi (foto sotto) batte 3-1 il Tavernelle nella finalissima dei Playoff del Campionato di Promozione e vola in Eccellenza. Decisive nella ripresa le reti di Augusto Paganelli e Felice Gesuele (doppietta). Ora può iniziare la festa in casa della società guidata da Vittorio Montesi per una Promozione, nella massima serie dilettantistica regionale, quanto mai meritata.

La redazione di Due Mondi News si congratula con la società, i giocatori e tutto lo staff per il grande risultato ottenuto .

Nella foto in evidenza: il capitano biancorosso Emiliano Quaglietti