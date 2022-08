Lo Spoleto Calcio si presenta alla città

Piazza del Mercato, venerdì 26 agosto, alle ore 19.30

Per presentare la squadra di calcio alla città, – si legge nella pagina Facebook ufficiale della società guidata da Vittorio Montesi – in attesa di verificare sul campo i risultati del lavoro fatto fino ad ora, la dirigenza dello Spoleto Calcio, i giocatori della squadra biancorossa, assieme allo staff tecnico e ai collaboratori si presenteranno ufficialmente in Piazza del Mercato, venerdì 26 agosto, alle ore 19,30 pronti per tuffarsi nel ritrovato entusiasmo dei tifosi.

Contenti di esser riusciti ad organizzare questa bella serata in una delle piazze più importanti del centro, illustreremo, inoltre, – conclude il post – il programma della nuova scuola calcio della a.s.d. “M8 Junior Spoleto”.