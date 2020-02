Lo Spoleto Calcio rinnova la fiducia a mister Gagliarducci

Ai saluti il DS Multineddu – domani allenamenti al ‘Comunale’ di Spoleto

(DMN) Spoleto – lo Spoleto Calcio non si arrende. La società guidata dalla principessa Norah Bint Saad Al Saud, incassata la sconfitta interna contro la Tiferno che ha portato anche al sorpasso in testa alla classifica, ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico Cristiano Gagliarducci.

Si comunica – si legge nel comunicato appena diffuso – che la Presidenza dell’SSD Spoleto non ha mai messo in dubbio il proseguo del rapporto con il Mister Gagliarducci, in cui ripone la massima fiducia. Domani la squadra, come da consueto riprenderà gli allenamenti, ma con una novità:

il gruppo si incontrerà al Comunale di Spoleto, ove svolgerà le sessioni di martedì 11 e giovedì 13, dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

La sconfitta di ieri è stato un pugno in pieno volto, che però ha reso il gruppo più coeso e conscio delle potenzialità e delle responsabilità che gli sono state affidate dalla Presidenza. L’obiettivo resta uno e soltanto uno: dominare il campionato di Eccellenza Umbra a partire dalla prossima domenica. Forza Mister Gagliarducci, forza ragazzi e forza Spoleto! Da ultimo – conclude la nota stampa- comunichiamo che il D.S. Gianfranco Multineddu non collabora più con la nostra associazione per motivi personali.