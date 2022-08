Lo Spoleto Calcio inizia a correre. Al via la stagione 2022/2023

Questo pomeriggio il primo allenamento al campo sportivo di Passo Parenzi. La galleria fotografica

(DMN) Spoleto – È iniziata ufficialmente questo pomeriggio, sotto una leggera pioggia, al campo sportivo di Passo Parenzi, la stagione 2022/2023 dell’ Asd Spoleto Calcio guidata dal presidente Vittorio Montesi che si appresta a disputare il prossimo campionato regionale di Promozione, girone B.

Agli ordini di mister Francesco Raggi e del suo staff, la squadra ha sostenuto l’allenamento sul campo polivalente, in erba, calcio/rugby appena rimesso a nuovo. Una parte della sessione è stata svolta sul campo secondario che a breve verrà trasformato in due campi più piccoli: il sintetico 30×50 e quello in terra battuta.

Tutti i nomi del nuovo Spoleto Calcio:

Presidente: Vittorio Montesi

Vice Presidente: Marco Sivori

Direttore Generale : Stefano Proietti Costa

Direttore Sportivo: Alberto Del Frate



LA ROSA:

Portieri: Cherubini (2002), Mazzoccanti (2004) De Mariano, Privitera (2004)

Difensori: Mereu Alessandro, Pazzogna, Bravetti (2002), Sisti, Scocchetti, Bartoli (2002) Marceddu, Mereu Alessio (2003)

Centrocampisti: Montesi, De Flavia (2004) Paci, Rodriguez, Quaglietti, Bisogno (2003) Cesari (2003), Bassi Badiane (2003) Mingaroni (2003)

Attaccanti: Tomassoni, Kola, Leone (2005), Tranquilli (2004), Aime Badiane (2004), Zuppardo

ALLENATORE: Francesco RAGGI;

ALLENATORE IN SECONDA: Alessandro RESTANI;

PREPARATORE DEI PORTIERI: Simone PIERINI;

PREPARATORE ATLETICO: Leonardo GRAZIANI;

MASSAGGIATORE: Alessandro RESTANI;

TEAM MANAGER: Roberto PACIOTTO.

Amichevoli:

20 agosto Petrignano-Spoleto

24 agosto Spoleto-Pol.Pen.Spoleto (campo sportivo Passo Parenzi)

Esordio ufficiale:

28 Agosto ore 16, Co Stadio Conte Rovero di Campello sul Clitunno, Coppa Italia Promozione: Clitunno-Spoleto

Prima di Campionato:

11 Setttembre ore 15, Terni , Campitello-Spoleto