Lo Spoleto Calcio è in Eccellenza, il Comune si congratula

Le parole del sindaco Andrea Sisti e del vicesindaco Stefano Lisci

Lo Spoleto Calcio, con la vittoria di ieri a Città di Castello nella finale play off contro il Tavernelle, ha ottenuto la promozione in Eccellenza.

“ Il successo d ello Spoleto Calcio dimostra la vivacità del movimento calcistico nella nostra città – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – La società e la squadra hanno ottenuto sul campo un risultato importante e di grande prestigio che mancava da tre anni, vivendo con passione una stagione coronata con la promozione in Eccellenza. Non si tratta di un risultato né scontato, né tanto meno semplice da raggiungere: quando si alza l’asticella cresce l’aspettativa ed aumenta il margine di rischio di non riuscire. Ai dirigenti quindi, come al mister, allo staff tecnico e ai giocatori tutti i complimenti dell’amministrazione comunale”.