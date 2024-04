Lo spoletino Paolo D’Urso è Campione del mondo di programmazione informatica

Per quanto possa apparire strano, esistono dei campionati di programmazione informatica ! Ed ogni anno, a Pasqua, si svolge il “Revision Party”, il campionato mondiale, suddiviso, come tutti gli sports, in varie specialità.

Si è tenuto, quest’anno, a Saarbrücken, in Germania, al confine con la Francia. Vi hanno preso parte, nelle varie categorie, 362 squadre provenienti da tantissime nazioni del mondo, dopo aver superato le qualificazioni.

Vi ha partecipato anche uno spoletino, Paolo D’Urso, che già aveva conquistato il secondo posto nel 2023. Inserito, col nome di gara di “Mod3m” ed il ruolo di ”Team Leader” nella squadra “Darkage”, insieme a Matteo “dip” Dipieri ed a Daniele “SoDa7” Somma, con la collaborazione di Gordian “Critikill” Neuman e “Steffest” ed il supporto di Dario “Pellicus” Pelella. Un gruppo storico nell’ambiente di queste gare, infatti partecipa al massimo campionato sin dal 1997.

La squadra ha vinto il titolo mondiale nella categoria “Amiga Demo” !

Al di là dell’orgoglio del successo di uno spoletino, è la prima volta che, in questo genere di competizioni, una squadra italiana si aggiudica il titolo, quindi si tratta di una vittoria storica.

I “Darkage” hanno ottenuto dalla giuria 1144 voti, sbaragliando così la concorrenza: i secondi classificati, gli spagnoli “Amiga Skool”, hanno totalizzato 984 punti ed i terzi, la squadra statunitense / svedese “Cosmic Orbs”, 952.

Per altro la “Darkage” ha ottenuto anche altri due podi: seconda nella “Crowd Favorite” e terza nella “Amiga Intro”, coronando così il mondiale con una grande affermazione sportiva e professionale.