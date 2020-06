Lo spoletino Gianluca Piernera entra nel CdA del Consorzio Tutela Vini Montefalco

Sarà in rappresentanza della Spoleto DOC

Estate dedicata al vino a Montefalco: diverse le iniziative promosse dal Consorzio Tutela Vini Montefalco con l’obiettivo di approfondire le denominazioni e l’indissolubile legame che esiste tra un territorio unico e le sue produzioni vitivinicole d’eccellenza. Ritorna con questo spirito “Montefalco nel bicchiere”, per scoprire i vini di Montefalco attraverso un percorso degustativo da vivere in uno dei borghi più belli d’Italia. L’iniziativa promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco e dedicata a turisti, operatori e appassionati che faranno tappa nel comune umbro, comincerà sabato 11 luglio per proseguire fino al prossimo 31 ottobre con una novità: l’introduzione del Trebbiano Spoletino tra i vini bianchi.

Ogni sabato, quindi, alle ore 17.00, per la durata di un’ora, presso la sede del Consorzio in Piazza del Comune a Montefalco, sarà possibile partecipare ad una degustazione guidata da un esperto sommelier di quattro vini prodotti nel territorio di Montefalco e Spoleto: un vino bianco – tra Montefalco Bianco DOC, Spoleto DOC Trebbiano Spoletino, Montefalco Grechetto DOC – un Montefalco Rosso DOC, e il Montefalco Sagrantino DOCG sia nella versione secca che passita.

Naturalmente l’iniziativa si terrà in piena sicurezza in riferimento alle norme ancora vigenti relative all’emergenza Covid-19: la partecipazione sarà a numero chiuso per un massimo di cinque persone. Il percorso, perciò, diventa ancora più esclusivo ed affascinante. L’obiettivo di “Montefalco nel bicchiere” resta immutato, quello di valorizzare la qualità produttiva che nasce da questo territorio, un binomio di grande fascino e grande suggestione. Per info e prenotazioni: tel. 0742/379590 oppure inviare una mail a info@consorziomontefalco.it.

Dal 21 giugno, giorno di inizio dell’estate, e per tutta l’estate fino al 22 Settembre 2020, sui canali social del Consorzio ci sarà il Summer Splash Contest dedicato ai vini di Montefalco e Spoleto dedicato agli appassionati e a tutti coloro che seguono le iniziative del Consorzio. Partecipare è molto semplice: basterà scattare una foto con uno dei vini delle DO Montefalco e Spoleto e, per vincere il premio in palio, raggiungere il maggior numero di like sui canali social facebook ed instagram. Nell’immagine dovrà essere visibile una bottiglia di una delle aziende appartenenti alle denominazioni Montefalco Sagrantino DOCG, Montefalco DOC e Spoleto DOC. La foto va pubblicata su Facebook o su Instagram utilizzando l’hashtag #SummerSplashContest e taggando sia la cantina il cui vino è presente nella foto sia il Consorzio Tutela Vini Montefalco. L’autore della foto che avrà ricevuto più like avrà in omaggio una visita con degustazione per due persone presso una delle cantine del Consorzio Tutela Vini Montefalco e una selezione di vini.

Ancora novità per il Consorzio Tutela Vini Montefalco. Nel consiglio di amministrazione si aggiunge un nuovo componente, Gianluca Piernera, in rappresentanza della Spoleto DOC. L’ingresso nel Cda vuole essere un segnale importante di rappresentatività e di attenzione da parte del Consorzio per la Spoleto Doc che da luglio scorso si è aggiunta alle denominazioni rappresentate e tutelate dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, sviluppando strategie comuni per la tutela e la promozione dei vini ottenuti da Sagrantino e Trebbiano Spoletino, accomunati da una indiscussa personalità ed una straordinaria longevità, oltre che da un territorio unico al mondo per storia, cultura, paesaggio, vocato a grandi bianchi oltre che a grandi rossi, che vanta varietà autoctone di grande valore, con un paniere molto eterogeneo e sempre più interessante.

