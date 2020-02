Lo spoletino Enrico Mariani riconfermato Presidente Regionale ANMIC Umbria

《Raddoppierò il mio impegno per onorare le responsabilità avute dal rinnovo della Presidenza》

In data 30 Gennaio 2020 il Comitato Regionale Anmic Umbria formato dai Presidenti Provinciali Anmic di Perugia, Pietro Renzini che ha presieduto come membro più anziano, e di Terni Carlo Fantozzi, a seguito del mandato avuto dall’ex Assemblea Regionale ora Consiglio Regionale Anmic Umbria, ha riconfermato come Presidente Regionale ANMIC Umbria Enrico Mariani, che da statuto manterrà la carica per 7 anni.

Mariani, spoletino doc di 52 anni, nel corso del suo vecchio mandato, ha cercato di dare un importante impulso e sviluppo all’Associazione riuscendoci in pieno, acquisendo così ancor più fiducia sia a livello regionale, provinciale e nazionale

Sono cresciuti gli associati nelle sedi provinciali e zonali, presiede la FAND Regionale (Federazione Associazioni Nazionali Disabili) tramite la quale è presente nei tavoli dell’Osservatorio Regionale per le persone con disabilità presso la Regione Umbria, è presente tramite delegazioni in molti altri comitati di studio presso i comuni, le provincie e il ministero dell’istruzione.Sono cresciuti e si sono sviluppati i servizi che ANMIC offre ai propri associati e assistiti: moltissime e più complete sono le risposte a tutte le esigenze di chi si rivolge all’Associazione; grazie ad una ottima organizzazione e sinergia con il Patronato Sias (di cui Mariani è direttore provinciale) e con il Caf MCL.Ottimi inoltre sono stati e sono i rapporti con tutte le maggiori istituzioni (Regione, Province, Comuni, Inps, ASL) e con tutte le altre Associazioni storiche dei disabili come l’ANMIL, l’ENS, L’UICI, UNMS.

“ Ringrazio tutti coloro che mi hanno rinnovato la fiducia e cercherò di continuare la mia opera di difesa e tutela dei disabili in tutte le sedi e di alleviare al massimo tutte le preoccupazioni derivate da problemi economici, ed organizzativi amministrativi, che colpiscono, ogni anno che passa sempre di più, la categoria. Raddoppierò il mio impegno per onorare le responsabilità avute dal rinnovo della Presidenza”. Queste le dichiarazioni del Presidente Enrico Mariani.